Взрывная вулканическая комета испустила огромную пару рогов

Огромная вулканическая комета 12P/Pons-Brooks взорвалась во второй раз за четыре месяца, выпустив облако льда и газа, напоминающее пару гигантских рогов. Комета, представляющая собой криовулканическую комету, имеет твердое ядро ​​и заполнена смесью льда, пыли и газа, известной как криомагма. Когда комета нагревается солнечным излучением, давление возрастает и вызывает сильный взрыв, выбрасывая ледяной материал в космос через трещины в оболочке ядра.

12 октября астрономы обнаружили крупную вспышку кометы 5P, сделавшую комету значительно ярче из-за дополнительного света, отражающегося от ее расширенной комы. В течение следующих нескольких дней кома кометы продолжала расширяться, образуя характерные «своеобразные рога». Неправильная форма комы, вероятно, связана с неправильной формой ядра 12P. Вытекающему газу частично препятствует выступ, выступающий на ядре, в результате чего форма комы становится более четкой и заметной по мере того, как газ расширяется от кометы.

12P в настоящее время движется по траектории к внутренней части Солнечной системы и будет вращаться вокруг Солнца по своей высокоэллиптической орбите с периодом обращения 71 год. Он достигнет ближайшей точки к Земле 21 апреля 2024 года, а затем будет катапультирован обратно во внешнюю часть Солнечной системы. Это второй раз в этом году, когда 12P демонстрирует эти извергающиеся рога, причем предыдущее извержение произошло 20 июля. Хотя размер комы во время самого последнего извержения неясен, признаки указывают на то, что она была «вдвое интенсивнее», чем во время последнего извержения. первое извержение.

По мере приближения кометы к Солнцу существует высокая вероятность стать свидетелем более крупных извержений, которые могут быть еще более масштабными. Другая вулканическая комета, 29P/Швассмана-Вахмана, также имела заметные извержения в последние годы. В декабре 2022 года произошло крупнейшее за 12 лет извержение, и ученые смогли точно предсказать одно из его извержений в апреле этого года.

источники:

– Британская астрономическая ассоциация (BAA)

- Spaceweather.com

– Живая наука