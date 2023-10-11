Гражданская наука обнаружила, что инвазивный хищник угрожает исландским гагам

Инвазивные виды представляют значительную угрозу для многих популяций птиц на островах. Хотя новозеландский киви серьезно пострадал от инвазивных хищников, это не единственный вид птиц, сталкивающийся с такими проблемами. Исследовательский центр Исландского университета в Снайфеллснесе и IGB возглавили группу исследователей, которые использовали данные Citizen Science для изучения воздействия инвазивной американской норки на местную популяцию гаги на исландском архипелаге Броки. Результаты, опубликованные в журнале Ecology Letters, показали, что норка уничтожила популяцию гаги примерно на 60% в этом регионе.

В отличие от новозеландского киви, гаги разработали стратегии защиты от хищных млекопитающих. Например, на архипелаге Пурки возвращение аборигенной песца не оказало заметного влияния на популяцию гаги из-за их общей эволюционной истории и подходящих защитных механизмов. Однако гаги были плохо подготовлены к защите от агрессивной американской норки.

Островные виды птиц, особенно те, которые гнездятся на земле, особенно уязвимы для инвазивных хищников. Исландская гага, около 16% мировой популяции гаги и 32% европейской популяции, проживающей в Исландии, играет решающую роль в экологии, экономике и культуре страны. Гагачий пух, добываемый из гнезд, перерабатывается в высококачественную одежду и одеяла.

Исследовательская группа использовала долгосрочные данные Citizen Science, собранные местными семьями в течение нескольких десятилетий, чтобы изучить влияние американской норки на популяцию гаги. Данные показали, что норка оказала более существенное влияние на гаг, чем изменение климата, что привело к сокращению гнезд на архипелаге Броки на 60%.

Это исследование подчеркивает важность долгосрочных данных при изучении последствий биологических инвазий. Исследовательская группа подчеркивает, что высококачественные данные, собранные до и после внедрения инвазивных видов, неоценимы. Понимание воздействия инвазивных хищников имеет решающее значение для сохранения уязвимых популяций птиц на островах.

источники:

– Йон Эйнар Йонссон и др., Долгосрочные данные показывают контрастное воздействие местных и инвазивных гнездовых хищников в Исландии, Ecology Letters (2023). DOI: 10.1111/ele.14313.

– «Гражданская наука» выяснила, какой хищник доставляет проблемы гагам в Исландии». Phys.org, 11 октября 2023 г., phys.org/news/2023-10-citizen-science-reveals-predator-eider.html.