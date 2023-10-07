Скрытая угроза подземного изменения климата

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, пролило свет на менее известную проблему климата: повышение температуры под землей. Это явление, получившее название «подземное изменение климата», отличается от изменения атмосферного климата, вызванного дисбалансом парниковых газов. Вместо этого оно возникает из-за тепла, выделяемого метро и зданиями, которое выбрасывается непосредственно в землю.

Воздействие этого подземного тепла может иметь серьезные последствия для городов, если его не смягчить должным образом. Алессандро Ротта Лориа, автор статьи и исследователь Северо-Западного университета, описывает это как «тихую опасность», которая уже вызвала деформацию грунта и потенциальный ущерб городским постройкам.

Исследование Ротта Лориа, сосредоточенное на Чикаго, показывает, что подземное тепло, связанное со зданиями и гаражами, распространяется и увеличивается быстрее, чем температура поверхности, за исключением Миллениум-парка. Сравнивая повышение температуры под землей с глобальным потеплением, Ротта Лория подчеркивает, что температура под землей в городах растет даже быстрее, чем на поверхности.

Для отслеживания температуры Ротта Лориа и его команда установили по всему Чикаго более 150 датчиков размером с кредитную карту. Их результаты показывают, что температура под искусственными сооружениями может быть на 77 градусов по Фаренгейту выше, чем в нетронутых подземных местах.

Решения по смягчению последствий этой проблемы включают установку теплоизоляции и улавливание избыточного тепла для использования в геотермальной энергии. Признавая важность решения этой проблемы, министр транспорта Пит Буттиджич подчеркивает необходимость того, чтобы строительная отрасль адаптировала материалы и методы для решения проблемы повышения температуры под землей.

источники:

- Новости Эн-Би-Си

– Научный американец