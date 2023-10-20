Новое исследование показывает, что 40% людей предпочитают оставаться в неведении о последствиях своих решений

Новое исследование, проведенное учеными из Амстердамского университета, показало, что 40% людей предпочитают оставаться в неведении относительно того, как их решения влияют на других, часто используя это незнание, чтобы действовать более эгоистично. Такое поведение, называемое «умышленным невежеством», похоже на поведение потребителей, которые закрывают глаза на проблемное происхождение продуктов, которые они покупают.

Исследователи провели метаанализ 22 исследований с участием 6,531 участника. В этих исследованиях некоторые участники были проинформированы о последствиях своих действий, в то время как у других был выбор: учиться или оставаться в неведении. Исследователи обнаружили, что, когда им была предоставлена ​​такая возможность, 40% людей предпочли не узнавать последствия своих действий.

Более того, исследование показало, что умышленное невежество связано со снижением альтруистического поведения. Участники, которые были осведомлены о последствиях своих действий, на 15.6 процентных пункта чаще действовали щедро по сравнению с теми, кто предпочел остаться в неведении.

Исследователи предположили, что одной из причин умышленного невежества может быть желание сохранить позитивное восприятие себя как альтруистичного человека. Исследование показало, что участники, решившие узнать о последствиях своих действий, на 7 процентных пунктов более склонны действовать щедро, что позволяет предположить, что настоящие альтруистические люди более склонны узнавать о последствиях своих решений.

Это исследование проливает свет на распространенность и пагубные последствия умышленного невежества. Это предполагает, что многие акты воспринимаемого альтруизма могут быть вызваны скорее социальным давлением и самооценкой, чем искренней заботой о благополучии других. Понимание мотивов умышленного невежества может помочь разработать стратегии борьбы с таким поведением и способствовать более осознанному принятию решений.

источники:

Американская Психологическая Ассоциация (APA)

Университет Амстердама