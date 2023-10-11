Новый китайский космический телескоп призван составить конкуренцию телескопу Хаббла НАСА

Китай объявил о планах запустить в следующем году телескоп Китайской космической станции (CSST). Этот проект направлен на поддержку национальных целей космических исследований. CSST, также известный как «Сюньтянь», поможет в новых астрономических открытиях и предоставит ценную информацию о Вселенной. Он будет вращаться на одной орбите с китайской космической станцией Тяньгоин и периодически подвергаться капитальному ремонту китайскими выходцами в открытый космос.

Китайский космический телескоп призван превзойти возможности космического телескопа НАСА «Хаббл». Благодаря главному зеркалу диаметром два метра он будет проводить обзорные наблюдения в глубоком поле площадью 17,500 2.5 квадратных градусов и выполнять точные наблюдения небесных тел с помощью камеры с разрешением 300 миллиарда пикселей. CSST может получать панорамные изображения Вселенной высокой четкости с полем зрения в XNUMX раз шире, чем у телескопа Хаббл.

По словам Линь Сицяна, заместителя директора Китайского пилотируемого космического агентства, CSST совершит прорыв в таких областях, как темная материя, темная энергия, космология, галактика Млечный Путь и соседние галактики. Телескоп будет иметь качество изображения, подобное телескопу Хаббл, но с более широким полем зрения.

В то время как Китай добивается успехов в освоении космоса, НАСА уже много лет является лидером в этой области. Телескоп Хаббл предоставил ценную информацию о Вселенной, включая потрясающие изображения сверхновых и умирающих звезд. Однако из-за устаревших систем НАСА планирует вывести из эксплуатации Международную космическую станцию ​​и разработать более совершенный космический корабль.

Запуск Китаем CSST представляет собой значительный шаг в расширении наших знаний о космическом пространстве. Возможности телескопа позволят проводить дальнейшие исследования и исследования, предоставляя ценную информацию о космосе. Поскольку такие страны, как Китай, продолжают развивать свои космические программы, будущее освоения космоса выглядит многообещающим.

источники:

– Космос.com

– Информационное агентство Синьхуа