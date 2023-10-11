CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Новый китайский космический телескоп призван составить конкуренцию телескопу Хаббла НАСА

ByГабриэль Бота

Октябрь 11, 2023
Новый китайский космический телескоп призван составить конкуренцию телескопу Хаббла НАСА

Китай объявил о планах запустить в следующем году телескоп Китайской космической станции (CSST). Этот проект направлен на поддержку национальных целей космических исследований. CSST, также известный как «Сюньтянь», поможет в новых астрономических открытиях и предоставит ценную информацию о Вселенной. Он будет вращаться на одной орбите с китайской космической станцией Тяньгоин и периодически подвергаться капитальному ремонту китайскими выходцами в открытый космос.

Китайский космический телескоп призван превзойти возможности космического телескопа НАСА «Хаббл». Благодаря главному зеркалу диаметром два метра он будет проводить обзорные наблюдения в глубоком поле площадью 17,500 2.5 квадратных градусов и выполнять точные наблюдения небесных тел с помощью камеры с разрешением 300 миллиарда пикселей. CSST может получать панорамные изображения Вселенной высокой четкости с полем зрения в XNUMX раз шире, чем у телескопа Хаббл.

По словам Линь Сицяна, заместителя директора Китайского пилотируемого космического агентства, CSST совершит прорыв в таких областях, как темная материя, темная энергия, космология, галактика Млечный Путь и соседние галактики. Телескоп будет иметь качество изображения, подобное телескопу Хаббл, но с более широким полем зрения.

В то время как Китай добивается успехов в освоении космоса, НАСА уже много лет является лидером в этой области. Телескоп Хаббл предоставил ценную информацию о Вселенной, включая потрясающие изображения сверхновых и умирающих звезд. Однако из-за устаревших систем НАСА планирует вывести из эксплуатации Международную космическую станцию ​​и разработать более совершенный космический корабль.

Запуск Китаем CSST представляет собой значительный шаг в расширении наших знаний о космическом пространстве. Возможности телескопа позволят проводить дальнейшие исследования и исследования, предоставляя ценную информацию о космосе. Поскольку такие страны, как Китай, продолжают развивать свои космические программы, будущее освоения космоса выглядит многообещающим.

источники:
– Космос.com
– Информационное агентство Синьхуа

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

Влияние солнечного затмения на погодные условия

Октябрь 14, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Космический корабль НАСА «Психика» начинает путешествие к металлическому астероиду

Октябрь 14, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

НАСА представляет первые образцы с астероида Бенну

Октябрь 14, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Влияние солнечного затмения на погодные условия

Октябрь 14, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Космический корабль НАСА «Психика» начинает путешествие к металлическому астероиду

Октябрь 14, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

НАСА представляет первые образцы с астероида Бенну

Октябрь 14, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

В субботу произойдет редкое солнечное затмение «Огненное кольцо»: что нужно знать

Октябрь 14, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев