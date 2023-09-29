Напряженность между Индией и Китаем растет из-за места посадки Чандраяана-3

Индийское космическое агентство ISRO недавно достигло важной вехи, осуществив успешную посадку «Чандраяана-3» на южном полюсе Луны. Однако напряженность в отношениях между Индией и Китаем переросла в освоение космоса, поскольку известный китайский ученый оспаривает местоположение места посадки.

Оуян Цзыюань, основатель китайской программы исследования Луны, утверждает, что место посадки «Чандраяан-3» на 69 градусе южной широты на самом деле не находится в районе южного полюса. По словам Цзыюаня, полярный регион находится между 88.5 и 90 градусами. Он утверждает, что лунная версия Южного полярного круга находится гораздо ближе к полюсу.

Заявление Цзиюаня противоречит заявлению Индии о том, что миссия «Чандраян-3» достигла юга дальше, чем любой другой космический корабль. Хотя 69 градусов южной широты на Земле находятся в пределах Южного полярного круга, Цзыюань утверждает, что лунный круг находится ближе к полюсу. По словам Цзыюаня, «Чандраян-3» находился примерно в 619 километрах (385 милях) от полярного региона.

Между тем, космическая программа Китая была отмечена как имеющая более передовые технологии, способные отправлять орбитальные аппараты и спускаемые аппараты непосредственно на переходную орбиту Земля-Луна за несколько лет до Индии. Хотя достижения Китая в космических технологиях признаны, индийская миссия «Чандраян-3» все же достигла значительных южных широт на Луне.

Несмотря на продолжающийся спор, Индийское космическое агентство усердно пытается установить контакт с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагьян» на «Чандраяане-3». Ровер перешел в спящий режим неделю назад, и ISRO с нетерпением ожидает следующего заката Луны 6 октября, когда они продолжат свои усилия по оживлению посадочного модуля и марсохода.

Споры о месте посадки «Чандраян-3» подчеркивают растущую конкуренцию за исследование Луны. Не только Индия и Китай, но и США готовятся отправить астронавтов на Луну впервые после завершения программы «Аполлон» 50 лет назад. Поскольку освоение космоса становится новой областью соперничества, напряженность между странами все больше выходит за пределы границ Земли.

источники:

- Посадочный модуль «Викрам» «Чандраяан-3» размещен на южном полюсе Луны. – X/@ISROSpaceflight

– Китайский ученый оспаривает посадку Индией «Чандраян-3» на южном полюсе Луны – Science Times

– Китай обсуждает высадку Индии на Луну, поскольку космическая гонка накаляется – Монетный двор