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Наука

Ученые раскрыли тайны системы тройной звезды

ByРоберт Эндрю

сентябрь 20, 2023
Ученые раскрыли тайны системы тройной звезды

Ученые Китая добились значительного прогресса в понимании поведения тройных звездных систем во Вселенной. Вдохновленные романом Лю Цысиня «Задача трех тел», исследователи изучили систему GW Ori, состоящую из трех звезд, расположенных примерно в 1,300 световых годах от Земли. Используя данные спутника НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS), ученые смогли наблюдать периодические изменения яркости звезд и получить представление о геометрической структуре и эволюции системы.

В галактике распространены тройные звездные системы: более половины всех звезд имеют одного или нескольких партнеров. Однако эти системы сложно наблюдать и понимать из-за сложных взаимодействий между звездами. Исследователи надеются использовать более совершенные телескопы, в том числе будущий телескоп Китайской космической станции (CSST), для дальнейшего изучения и лучшего понимания этих систем.

Система GW Ori, возраст которой, как полагают, составляет всего один миллион лет, дает ценную информацию о формировании звезд и планет. Исследователи обнаружили два кратковременных сигнала с периодами вращения примерно два и три дня, которые характерны для очень молодых звезд. Результаты также исключили возможность существования жизни в системе, поскольку она слишком молода для того, чтобы могло произойти формирование жизни.

Работа исследователей не только расширяет наше понимание систем тройных звезд, но и открывает путь для будущих исследований с использованием современных телескопов, таких как CSST. Благодаря лучшему пониманию этих сложных систем ученые смогут получить представление о формировании и эволюции звезд, планет и, возможно, самой жизни.

источники:
– Роман Лю Цысиня «Задача трех тел»
– Журнал Science China по физике, механике и астрономии
– Данные со спутника НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS).
– Будущий телескоп Китайской космической станции (CSST)

By Роберт Эндрю

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