Прорыв в исследованиях стволовых клеток: живорождение химерной обезьяны открывает перспективы для изучения болезней человека

Китайские учёные достигли революционной вехи в исследованиях стволовых клеток, родив живую обезьяну, содержащую высокую долю клеток, полученных из линии стволовых клеток обезьяны. Это значительное достижение открывает перед учеными новые возможности использования химерных приматов для изучения болезней человека.

Исследование было проведено командой из Центра передового опыта в области наук о мозге и интеллектуальных технологий и Институтов биомедицины и здравоохранения Гуанчжоу при Китайской академии наук (CAS). Химерные обезьяны были выведены с использованием крабоедов или длиннохвостых макак, и эксперимент показал эффективный вклад стволовых клеток обезьяны в плацентарные ткани вне эмбриональных и половых клеток.

Для проведения исследования исследовательская группа создала девять линий стволовых клеток из клеток, извлеченных из семидневных эмбрионов бластоцисты. Затем эти стволовые клетки культивировали, чтобы повысить их способность дифференцироваться в различные типы клеток. Мечение флуоресцентным белком использовалось для отслеживания роста тканей, полученных из этих стволовых клеток, у выживших животных.

В ходе экспериментов в общей сложности было произведено шесть доношенных живых потомков со средним вкладом стволовых клеток 67 процентов в 26 различных типах тестируемых тканей. В одном замечательном случае живая химерная обезьяна продемонстрировала до 90 процентов вклада стволовых клеток в определенные ткани.

Это достижение превосходит предыдущие исследования с участием химер с клетками двух эмбрионов крыс и мышей, поскольку теперь оно было успешно реализовано на приматах, кроме человека. Последствия этого исследования имеют далеко идущие последствия: они предлагают практическое применение в генной инженерии, сохранении видов и разработке более точных моделей обезьян для изучения неврологических заболеваний.

Живорождение химерной обезьяны представляет собой значительный прогресс в исследованиях стволовых клеток и открывает большие перспективы для расширения нашего понимания болезней человека. Используя химерных приматов, ученые могут получить ценную информацию о развитии, прогрессировании и потенциальных методах лечения широкого спектра неврологических расстройств.

Часто задаваемые вопросы

Что такое стволовые клетки? Стволовые клетки — это тип клеток, которые могут дифференцироваться в различные типы клеток и обладают потенциалом регенерации поврежденных тканей.

Что такое химерная обезьяна? Химерная обезьяна представляет собой организм, который содержит клетки двух или более различных видов, в данном случае клетки, полученные из линии стволовых клеток обезьяны.

Каковы последствия этого исследования? Это исследование закладывает основу для генной инженерии, сохранения видов и разработки более точных моделей животных для изучения неврологических заболеваний.

Как этот прорыв способствует изучению болезней человека? Используя химерных приматов с высокой долей стволовых клеток, полученных из линии стволовых клеток обезьяны, ученые могут изучать развитие и прогрессирование заболеваний человека в более актуальной и точной модельной системе.

Источник (и): Информационное агентство Синьхуа