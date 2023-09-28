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Главный учёный Китая поставил под сомнение посадку индийского корабля «Чандраян-3» на Луну

ByГабриэль Бота

сентябрь 28, 2023
Главный учёный Китая поставил под сомнение посадку индийского корабля «Чандраян-3» на Луну

Главный научный сотрудник первой китайской лунной миссии Оуян Цзыюань выразил сомнение в отношении индийской миссии «Чандраян-3», которая считалась источником национальной гордости. По словам Цзыюаня, спускаемый аппарат «Чандраян-3» не приземлился на южном полюсе Луны, как утверждает индийское космическое агентство ISRO.

Цзыюань предполагает, что спускаемый аппарат на самом деле приземлился в 619 километрах от полярного региона, далеко от южного полюса Луны. Его аргумент основан на его восприятии южного полюса Луны, который, по его мнению, меньше из-за наклона планеты всего на 1.5 градуса. В то время как НАСА определяет южный полюс Луны от 80 до 90 градусов, Цзыюань подсчитал, что он находится между 88.5 и 90 градусами.

Ранее Индия объявила, что спускаемый аппарат «Чандраян-3» приземлится примерно на 70 градусах широты. Однако утверждения Цзыюаня противоречат этой информации. Стоит отметить, что цель индийской миссии «Чандраян-3» — посадить космический зонд на южный полюс Луны, что ознаменовало историческую веху для страны.

Индия предпринимает усилия по возрождению посадочного модуля «Викрам» и марсохода «Прагьян», которые вошли в спящий режим после неудачной попытки приземления. Индийское космическое агентство ISRO настойчиво пытается установить связь с посадочным модулем и марсоходом до следующего захода солнца на Луне, который произойдет 6 октября.

источники:

– Миссия Чандраяан-3: https://www.isro.gov.in/chandrayaan-3-mission

– Лунная миссия Китая: https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Lunar_Exploration_Program

By Габриэль Бота

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