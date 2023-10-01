Китай утверждает, что при высадке Индии на Луну она не попала в Южный полюс Луны

По словам ведущего китайского учёного Оуян Цзыюаня, индийский посадочный модуль «Чандраяан-3 Викрам» не приземлился вблизи южного полюса Луны, как утверждалось. Цзыюань заявил, что место посадки миссии на самом деле находилось на 69 градусах южной широты, а южный полюс Луны находится между 88.5 и 90 градусами широты.

Утверждение Цзыюаня основано на том факте, что на Земле 69 градусов южной широты попадают в пределы Южного полярного круга, который находится относительно далеко от фактического полюса. Однако на Луне расстояние от полюса гораздо ближе. Цзыюань уточнил, что «Чандраян-3» находился примерно в 619 километрах (385 милях) от полярного региона.

Напротив, космическая программа Китая, по словам старшего эксперта по космосу из Пекина Пан Чжихао, обладает превосходными технологиями. С 2010 года Китай имеет возможность отправлять орбитальные аппараты и спускаемые аппараты непосредственно на переходную орбиту Земля-Луна, и Индия еще не достигла этой возможности из-за ограниченных возможностей ракет-носителей. Кроме того, китайская технология двигателей считается более продвинутой.

Стоит отметить, что Индийская организация космических исследований (ISRO) никогда не утверждала, что «Чандраян-3» приземлился на южном полюсе Луны. Вместо этого они заявили, что он приземлился ближе к южному полюсу, чем предыдущие миссии любой другой страны.

Хотя точность места приземления оспаривается, миссия «Чандраян-3» имела большое значение для ученых. Считается, что неизведанная территория возле южного полюса Луны содержит потенциальные запасы замороженной воды и ценных элементов, которые могут сыграть решающую роль в будущих космических миссиях.

источники:

– НовостиНация

- Наука Таймс

–Глобал Таймс

- время

– IFScience