Новые исследования указывают на то, что китайский космический мусор стал причиной загадочного удара по Луне

В прошлом году на обратную сторону Луны врезался обломок, оставив учёных в недоумении. Однако недавние исследования пролили свет на эту тайну, указав, что объект, скорее всего, был китайской ракетой-носителем. Исследования, проведенные учеными из Университета Аризоны, Калифорнийского технологического института, проекта «Плутон» и Института планетологии, показывают, что объект, известный как WE0913A, является частью корпуса китайской ракеты «Великий поход» с корабля «Чанъэ 5-Т1». Миссия стартовала в 2014 году.

Одним из интригующих аспектов удара является оставшийся после него необычный двойной кратер. Исследователи предполагают, что образование двойного кратера было вызвано ракетным ускорителем, который столкнулся с Луной в марте 2022 года. Их рассуждения основаны на наблюдении, что объект не раскачивался, опускаясь на лунную поверхность, а вместо этого вращался в стабильном состоянии. катящееся падение. Это говорит о том, что ступень ракеты была уравновешена дополнительной полезной нагрузкой для сохранения ее устойчивости.

Анализ команды также показывает, что нераскрытая полезная нагрузка, вероятно, прикрепленная к передней части ступени ракеты, сыграла значительную роль в ее вращении и стабильности. Однако точная природа этой полезной нагрузки остается загадкой, и исследователи не планируют раскрыть ее предназначение или личность.

Помимо предоставления информации о происхождении и характере катастрофы, это исследование подчеркивает важность отслеживания и понимания космического мусора. Поскольку присутствие искусственных объектов в космосе увеличивается, становится критически важным отслеживать и управлять потенциальными рисками, которые они представляют как для пилотируемых, так и для беспилотных космических полетов.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что вызвало загадочное столкновение с Луной?

Ответ: Недавние исследования показывают, что удар был вызван китайской ракетой-носителем, известной как WE0913A.

Вопрос: Почему это влияние существенно?

Ответ: Удар был значительным, поскольку он оставил после себя необычное двойное образование кратеров, что указывает на участие большой ступени ракеты.

Вопрос: Какие доказательства подтверждают теорию о том, что объектом была китайская ракета?

Ответ: Исследователи нанесли на карту траекторию объекта с помощью наземных телескопов и пришли к выводу, что он является частью корпуса китайской ракеты «Великий поход» миссии «Чанъэ 5-Т1».

Вопрос: Какая полезная нагрузка была прикреплена к ступени ракеты?

Ответ: Точная природа и цель нераскрытой полезной нагрузки остаются неизвестными.

Вопрос: Каковы последствия этого исследования?

Ответ: Это исследование подчеркивает важность мониторинга и управления космическим мусором для снижения потенциальных рисков для будущих космических миссий.