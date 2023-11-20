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Наука

Новые исследования указывают на то, что китайский космический мусор стал причиной загадочного удара по Луне

ByВики Ставропулу

20 ноября, 2023
Новые исследования указывают на то, что китайский космический мусор стал причиной загадочного удара по Луне

В прошлом году на обратную сторону Луны врезался обломок, оставив учёных в недоумении. Однако недавние исследования пролили свет на эту тайну, указав, что объект, скорее всего, был китайской ракетой-носителем. Исследования, проведенные учеными из Университета Аризоны, Калифорнийского технологического института, проекта «Плутон» и Института планетологии, показывают, что объект, известный как WE0913A, является частью корпуса китайской ракеты «Великий поход» с корабля «Чанъэ 5-Т1». Миссия стартовала в 2014 году.

Одним из интригующих аспектов удара является оставшийся после него необычный двойной кратер. Исследователи предполагают, что образование двойного кратера было вызвано ракетным ускорителем, который столкнулся с Луной в марте 2022 года. Их рассуждения основаны на наблюдении, что объект не раскачивался, опускаясь на лунную поверхность, а вместо этого вращался в стабильном состоянии. катящееся падение. Это говорит о том, что ступень ракеты была уравновешена дополнительной полезной нагрузкой для сохранения ее устойчивости.

Анализ команды также показывает, что нераскрытая полезная нагрузка, вероятно, прикрепленная к передней части ступени ракеты, сыграла значительную роль в ее вращении и стабильности. Однако точная природа этой полезной нагрузки остается загадкой, и исследователи не планируют раскрыть ее предназначение или личность.

Помимо предоставления информации о происхождении и характере катастрофы, это исследование подчеркивает важность отслеживания и понимания космического мусора. Поскольку присутствие искусственных объектов в космосе увеличивается, становится критически важным отслеживать и управлять потенциальными рисками, которые они представляют как для пилотируемых, так и для беспилотных космических полетов.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что вызвало загадочное столкновение с Луной?
Ответ: Недавние исследования показывают, что удар был вызван китайской ракетой-носителем, известной как WE0913A.

Вопрос: Почему это влияние существенно?
Ответ: Удар был значительным, поскольку он оставил после себя необычное двойное образование кратеров, что указывает на участие большой ступени ракеты.

Вопрос: Какие доказательства подтверждают теорию о том, что объектом была китайская ракета?
Ответ: Исследователи нанесли на карту траекторию объекта с помощью наземных телескопов и пришли к выводу, что он является частью корпуса китайской ракеты «Великий поход» миссии «Чанъэ 5-Т1».

Вопрос: Какая полезная нагрузка была прикреплена к ступени ракеты?
Ответ: Точная природа и цель нераскрытой полезной нагрузки остаются неизвестными.

Вопрос: Каковы последствия этого исследования?
Ответ: Это исследование подчеркивает важность мониторинга и управления космическим мусором для снижения потенциальных рисков для будущих космических миссий.

By Вики Ставропулу