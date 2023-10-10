Открытие двух новых видов млекопитающих в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая

Группа китайских исследователей недавно обнаружила два новых вида Soriculus, рода млекопитающих, в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Это открытие важно, поскольку оно вдохновит на дальнейшие исследования разнообразия мелких млекопитающих в регионе. Исследовательская группа под руководством Чэнь Чжунчжэна из Аньхойского педагогического университета и Цзян Сюэлуна из Института зоологии Куньмина в течение пяти лет провела комплексное исследование в регионе гор Гималаи-Гаолигун, чтобы лучше понять таксономическую классификацию и эволюционные связи. внутри рода Soriculus.

В ходе исследования команда обнаружила два образца, которые явно отличались от других ветвей с точки зрения морфологии, и они были описаны как два новых вида: Soriculus medogensis и Soriculus nvatus. Другой образец, который также отличается от других ветвей, потенциально может стать новым видом, но для дальнейшего подтверждения необходимо больше образцов. В настоящее время род Soriculus признан монотипным, содержащим только один вид под названием Soriculus nigrescens, встречающийся в основном в Гималаях и южных горах Хэндуань.

Открытие этих новых видов особенно важно в округе Медог, известном как природный музей типов растительности. Он имеет разнообразную растительность, включая тропические леса, что делает его экологически хорошо сохранившейся территорией. Огромный перепад высот, разнообразие климатических зон, сложная географическая структура и богатые виды делают регион идеальным местом для изучения биоразнообразия. Исследователи полагают, что в этом районе еще предстоит обнаружить большее разнообразие мелких млекопитающих, и необходимы дальнейшие исследования.

Это недавнее открытие пополнило растущий список новых видов, обнаруженных на юго-западе Китая. В 2021 году два новых вида шерстистых летяг были обнаружены в провинции Юньнань и Тибете. Эти результаты подчеркивают важность продолжения исследований и исследований в раскрытии богатого биоразнообразия региона.

источники:

- Зоологический журнал Линнеевского общества

– Чэнь Чжунчжэн из Аньхойского педагогического университета

– Цзян Сюэлун из Куньминского института зоологии Китайской академии наук.