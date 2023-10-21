CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Исследование показало, что китайская пихта имеет самую высокую скорость поглощения углерода в среднем возрасте

ByРоберт Эндрю

Октябрь 21, 2023
Исследование показало, что китайская пихта имеет самую высокую скорость поглощения углерода в среднем возрасте

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Южно-Китайского ботанического сада, показало, что пихта китайская, также известная как Cunninghamia lanceolata, имеет самую высокую скорость поглощения углерода в среднем возрасте. Это открытие имеет большое значение, поскольку пихта китайская широко используется в программах облесения на юге Китая, а понимание ее способности улавливать углерод может помочь в усилиях по смягчению последствий изменения климата.

Исследование было сосредоточено на лесной ферме в провинции Гуандун, где были собраны данные о способности китайской пихты хранить и связывать углерод в разном возрасте. Исследователи проанализировали запасы углерода в различных компонентах, таких как деревья, подлесок, растительность, подстилка, почва и вся экосистема.

Результаты показали, что запасы углерода значительно увеличивались с возрастом лесов: общий запас углерода в экосистеме увеличился почти втрое: со 129.11 мегаграммов на гектар в возрасте пяти лет до 348.43 в возрасте 60 лет. Скорость секвестрации углерода пихтой китайской в ​​целом увеличилась в первых двух возрастных интервалах, достигнув максимума в диапазоне 15-20 лет, а затем снизилась в последующих возрастных интервалах.

Исследование пришло к выводу, что уровень секвестрации углерода китайской пихтой зависит от ее возраста, при этом самые высокие показатели наблюдаются в среднем возрасте от 15 до 20 лет. Ведущий исследователь Лю Цзюсю считает, что эти результаты могут быть ценными для национальных действий по смягчению последствий изменения климата и программ по облесению.

Исследование, опубликованное в журнале Science of The Total Environment, проливает свет на потенциал китайской пихты по связыванию углерода и подчеркивает ее роль в смягчении последствий изменения климата. Он предоставляет полезную информацию для политиков и организаций, участвующих в усилиях по облесению, подчеркивая важность учета возраста деревьев для максимизации преимуществ улавливания углерода.

источники:
– Китайская научная газета
- Наука об общей окружающей среде

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

Новый закон увеличения функциональной информации проливает свет на космическую эволюцию

Октябрь 22, 2023 Габриэль Бота
Наука

Устройство, использующее молекулярное движение, генерирует постоянный электрический ток

Октябрь 22, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Обнаружено лицо вымершей обезьяны: Pierolapithecus catalaunicus

Октябрь 22, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Новый закон увеличения функциональной информации проливает свет на космическую эволюцию

Октябрь 22, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Устройство, использующее молекулярное движение, генерирует постоянный электрический ток

Октябрь 22, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Обнаружено лицо вымершей обезьяны: Pierolapithecus catalaunicus

Октябрь 22, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Солнечная миссия Адитья L1: исследование Солнца и за его пределами

Октябрь 22, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев