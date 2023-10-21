Исследование показало, что китайская пихта имеет самую высокую скорость поглощения углерода в среднем возрасте

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Южно-Китайского ботанического сада, показало, что пихта китайская, также известная как Cunninghamia lanceolata, имеет самую высокую скорость поглощения углерода в среднем возрасте. Это открытие имеет большое значение, поскольку пихта китайская широко используется в программах облесения на юге Китая, а понимание ее способности улавливать углерод может помочь в усилиях по смягчению последствий изменения климата.

Исследование было сосредоточено на лесной ферме в провинции Гуандун, где были собраны данные о способности китайской пихты хранить и связывать углерод в разном возрасте. Исследователи проанализировали запасы углерода в различных компонентах, таких как деревья, подлесок, растительность, подстилка, почва и вся экосистема.

Результаты показали, что запасы углерода значительно увеличивались с возрастом лесов: общий запас углерода в экосистеме увеличился почти втрое: со 129.11 мегаграммов на гектар в возрасте пяти лет до 348.43 в возрасте 60 лет. Скорость секвестрации углерода пихтой китайской в ​​целом увеличилась в первых двух возрастных интервалах, достигнув максимума в диапазоне 15-20 лет, а затем снизилась в последующих возрастных интервалах.

Исследование пришло к выводу, что уровень секвестрации углерода китайской пихтой зависит от ее возраста, при этом самые высокие показатели наблюдаются в среднем возрасте от 15 до 20 лет. Ведущий исследователь Лю Цзюсю считает, что эти результаты могут быть ценными для национальных действий по смягчению последствий изменения климата и программ по облесению.

Исследование, опубликованное в журнале Science of The Total Environment, проливает свет на потенциал китайской пихты по связыванию углерода и подчеркивает ее роль в смягчении последствий изменения климата. Он предоставляет полезную информацию для политиков и организаций, участвующих в усилиях по облесению, подчеркивая важность учета возраста деревьев для максимизации преимуществ улавливания углерода.

источники:

– Китайская научная газета

- Наука об общей окружающей среде