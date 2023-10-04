Китайский космический телескоп Сюньтянь: потенциальный конкурент «Хаббла» НАСА

Китай готовится к запуску космического телескопа Сюньтянь, космического корабля, который не только расширит программу астрономических исследований страны, но и укрепит возможности комплекса его космических станций. Телескоп размером с автобус с диаметром главного зеркала 6.6 фута установлен на одной орбите с китайской космической станцией Тяньгун. Ожидается, что его миссия продлится десять лет с возможностью продления.

Космический телескоп Сюньтянь призван превзойти по производительности космический телескоп НАСА «Хаббл». Он будет находиться на орбите рядом с китайской космической станцией, что позволит китайским астронавтам обслуживать и модернизировать его при необходимости. Линь Сицян, заместитель директора Китайского пилотируемого космического агентства, предвидит прорывы в области космологии, темной материи, темной энергии, звездообразования, эволюции и экзопланет.

Что отличает Сюньтянь, так это его большое поле зрения, которое более чем в 300 раз больше, чем у Хаббла. Это означает, что он может снимать панорамные изображения Вселенной в высоком разрешении с пространственным разрешением, не уступающим его аналогу НАСА. Целью телескопа является проведение обзорных наблюдений в глубоком поле и точных наблюдений небесных тел. Ли Ран, научный сотрудник системы обработки научных данных CSST, сравнил Сюньтянь с Хабблом, заявив, что, хотя Хаббл может видеть овцу, Сюньтянь может обнаруживать тысячи овец, все с одинаковым разрешением.

Главный конструктор китайской пилотируемой космической программы Чжоу Цзяньпин назвал Сюньтянь самым важным научным проектом с момента создания китайской программы создания космической станции. Он подчеркнул ее передовые возможности получения изображений в ультрафиолетовом диапазоне и ее потенциал для поднятия астрономических исследований Китая на ведущий международный уровень.

Хотя возможности Сюньтяня все еще в основном засекречены, ожидается, что его более широкое поле зрения по сравнению с Хабблом позволит провести захватывающие исследования. Тем не менее, некоторые исследователи выразили скептицизм из-за отсутствия общедоступной информации о телескопе. Однако китайский космический телескоп Сюньтянь может произвести революцию в астрономии и укрепить позиции страны как ведущей силы в этой области.

источники:

– https://www.space.com/china-xuntian-space-telescope

– https://www.nasaspaceflight.com/2022/01/china-readies-xuntian-space-telescope/