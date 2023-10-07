Китайские астронавты в прямом эфире экспериментируют с пламенем на космической станции Тяньгун

Китайские астронавты Гуй Хайчао и Чжу Янчжу провели новаторский эксперимент на космической станции Тяньгун, транслируя в прямом эфире, как они зажигают свечу. Прямая трансляция состоялась во время четвертой части серии «Класс Тяньгун», где астронавты делились своим опытом и проводили образовательные мероприятия.

На видео астронавты продемонстрировали, что пламя в условиях микрогравитации на низкой околоземной орбите выглядит почти сферическим, в отличие от пламени каплевидной формы, которое наблюдается на Земле из-за конвекции, вызванной плавучестью. Более слабый конвекционный поток на низкой околоземной орбите заставляет пламя рассеиваться во всех направлениях, придавая ему сферический вид.

Маловероятно, что подобный эксперимент будет повторен на Международной космической станции (МКС). Строгие протоколы пожарной безопасности на МКС ограничивают возгорание специально разработанными стойками, которые помогают сдерживать пламя. Эти правила безопасности были введены после пожара на российской космической станции «Мир» в 1997 году.

Во время инцидента на «Мире» в системе генерации кислорода начался пожар, который длился несколько минут. Он отсек космонавтов от одной из спасательных машин и заполнил модули дымом. Тесные помещения «Мира» затрудняли перемещение шести астронавтов и совместную работу по тушению пожара. Однако им удалось потушить пожар, а система жизнеобеспечения очистила станцию ​​от токсичного дыма.

Инцидент с «Миром» оказал существенное влияние на подход космических агентств к пожарной безопасности на космических станциях. В результате были разработаны строгие протоколы, позволяющие минимизировать риск возгорания и обеспечить безопасность астронавтов на борту Международной космической станции.

источники:

- Fox News

– Космос.com