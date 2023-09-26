Лунные пещеры: потенциальные убежища для будущих миссий на Луну

Лунные пещеры, также известные как лавовые трубы, привлекают внимание как потенциальные убежища для будущих лунных миссий. Эти естественные образования, образованные потоками лавы на поверхности Луны, могут обеспечить астронавтам защиту от космического излучения, экстремальных температур и риска столкновений.

Лунный разведывательный орбитальный аппарат (LRO) обнаружил сотни лунных «световых люков», представляющих собой обрушившиеся секции лавовых труб, обеспечивающие доступ к подземным сооружениям. Некоторые лавовые трубы на Луне могут достигать нескольких сотен метров в диаметре, что дает астронавтам достаточно места для жизни и работы.

По сравнению с суровыми условиями поверхности Луны, лавовые трубы обеспечивают более стабильную температурную среду. Луна испытывает резкие перепады температуры: температура поверхности достигает 127 градусов по Цельсию (260 градусов по Фаренгейту) при солнечном свете и падает до -173 градусов по Цельсию (-280 градусов по Фаренгейту) в темноте. Постоянная температура внутри лавовой трубы может стать решающим фактором в обеспечении эффективной лунной деятельности и функционирования инженерного оборудования.

Еще одна серьезная опасность на Луне — радиация, уровень которой в 150 раз выше, чем на Земле. Однако лунные пещеры могут обеспечить эффективную защиту, поскольку их толстые каменные потолки служат барьером между астронавтами и радиацией.

Различные страны и агентства, включая Китай, исследовали возможность использования лунных пещер в качестве убежищ. Китайские исследователи провели полевые исследования в лавовых трубах на Земле, чтобы получить представление о своих лунных аналогах. Существование одинаковых типов входов как в лунных, так и в земных лавовых трубах, таких как вертикальные и наклонные входы, предполагает, что знания, полученные из лавовых трубок Земли, могут быть применимы при исследовании Луны.

Китай активно планирует миссии по исследованию лунных пещер, уделяя особое внимание Морю Спокойствия и Морю Плодородия. Предлагаемые роботизированные системы включают в себя зонды с колесами или ногами для перемещения по сложной местности, а также вспомогательные транспортные средства для дальнейших исследований и научных исследований. Кроме того, Китай предполагает создать базу с экипажем в лунной лавовой трубе в качестве долгосрочного подземного исследовательского центра, включающего жилые и исследовательские объекты.

Хотя планы Китая не так прозрачны, как планы НАСА, растущее присутствие страны и успешные миссии в космосе свидетельствуют о ее растущих возможностях и амбициях.

Таким образом, лунные пещеры или лавовые трубы обещают стать потенциальными убежищами для будущих лунных миссий. Обеспечивая защиту от радиации, экстремальных температур и ударов, эти подземные сооружения могут сыграть решающую роль в обеспечении продолжительных исследований Луны. Необходимы дальнейшие исследования и исследования, чтобы полностью понять и использовать преимущества этих природных образований, когда человечество готовится вернуться на Луну.

источники:

- Лунный разведывательный орбитальный аппарат

– Шанхайская академия космических технологий