Китайские астронавты зажгли свечу в космосе, продемонстрировав поведение огня в условиях микрогравитации

Совершив выдающийся подвиг, два астронавта на борту китайской космической станции Тяньгун успешно зажгли свечу спичкой во время прямой трансляции. На Земле это может показаться не таким уж необычным, но в условиях микрогравитации космической станции это представляет серьезную угрозу. Открытый огонь строго запрещен на Международной космической станции (МКС) из-за опасности, которую он представляет.

Демонстрация служит напоминанием о том, как ведет себя огонь в условиях микрогравитации. Вместо того, чтобы подняться и сформировать четкую форму, пламя в пространстве распространяется во всех направлениях, охватывая спичку небольшой огненной сферой. Космическое агентство Китая провело эксперимент, чтобы продемонстрировать это явление и подчеркнуть устранение плавучести в условиях микрогравитации.

НАСА, с другой стороны, уже много лет изучает поведение пожаров в космосе, стремясь повысить безопасность космической среды для астронавтов. Посредством таких экспериментов, как «Эксперименты по пожарной безопасности космических кораблей» (SAFFIRE), агентство зажигало контролируемое пламя на беспилотных космических кораблях, чтобы имитировать возможные аварийные сценарии, с которыми могут столкнуться будущие космические путешественники. Это исследование направлено на лучшее понимание пожарных рисков и разработку эффективных мер противодействия.

Важность пожарной безопасности в космосе стала очевидной в прошлом, когда в 1997 году на российской космической станции «Мир» вспыхнул пожар. Хотя экипажу удалось потушить пламя, это выявило потенциальные опасности и привело к значительному прогрессу в системах предотвращения пожаров. МКС теперь оснащена усовершенствованными системами генерации кислорода с резервированием и расширенными возможностями обнаружения пожара.

Учитывая недавнюю прямую трансляцию с китайской космической станции Тяньгун, вполне вероятно, что аналогичные меры предосторожности и безопасности были приняты для снижения риска возгорания. Помимо безопасности, возможность зажечь свечу в космосе также может помочь уменьшить неприятные запахи, которые имеют тенденцию накапливаться в замкнутом пространстве космической станции.

В целом, это достижение китайских астронавтов демонстрирует уникальное поведение огня в условиях микрогравитации и постоянные усилия космических агентств по всему миру по повышению пожарной безопасности в космосе.

источники:

– Space.com: [источник]

– Аккаунт China Science в Твиттере: [источник]