Международная космическая станция (МКС) будет выведена из эксплуатации в 2030 году после более чем двух десятилетий непрерывного существования. Однако разработка новых космических станций уже ведется. Китайская станция Тяньгун, работающая с 2022 года, готовится к значительному скачку роста.

В настоящее время «Тяньгун» имеет три модуля, способных одновременно поддерживать до трех астронавтов. Однако недавно Китай объявил о планах удвоить размер станции, добавив еще три модуля. Модернизированная станция будет весить около 180 тонн и включать в себя модуль расширения с шестью стыковочными портами. Кроме того, Китай планирует запустить космический телескоп, способный стыковаться с Тяньгуном для обслуживания и ремонта.

Расширение Тяньгуна открывает возможность для международного сотрудничества. Китай выразил готовность разместить на расширенной станции астронавтов из других стран. Европейское космическое агентство (ЕКА) ранее проявляло интерес к отправке астронавтов на Тяньгун, но с тех пор пересмотрело свое решение из-за бюджетных и политических ограничений. НАСА, с другой стороны, привержено МКС до 2030 года и планирует перейти к коммерческим партнерам для доступа к низкой околоземной орбите.

Хотя будущее международного сотрудничества в космосе остается неопределенным, расширение Тяньгуна демонстрирует приверженность Китая развитию своего присутствия в космосе. В дополнение к расширению Тяньгуна, Китай также планирует высадить астронавтов на Луну к 2030 году. то, что было изображено в фильме «Валериан и город тысячи планет», остается интригующей возможностью.

В целом прогресс, достигнутый в разработке космических станций, служит напоминанием о важности сотрудничества и сотрудничества в достижении успеха в освоении космоса. Только работая сообща, человечество сможет раскрыть весь потенциал космических путешествий.

Источник: SYFY’s The Ark (сейчас транслируется на Peacock), Китайская академия космических технологий (CAST).

Определения:

– Международная космическая станция (МКС): крупнейший космический корабль, когда-либо построенный, построенный и обслуживаемый множеством сотрудничающих космических агентств и стран. Он был постоянно заселен на протяжении более двух десятилетий.

– Станция Тяньгун: китайская космическая станция, которая находится в эксплуатации с 2022 года. В настоящее время она имеет три модуля и планирует удвоить ее размер до шести модулей.

– Европейское космическое агентство (ЕКА): агентство, занимающееся координацией космических исследований и исследовательской деятельности европейских стран.

– НАСА: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, космическое агентство США, отвечающее за гражданское космическое исследование и исследования.

– Низкая околоземная орбита: область космоса в пределах нескольких сотен километров над поверхностью Земли, где работает большинство пилотируемых космических кораблей и спутников.

– Лунные ворота: запланированная НАСА орбитальная космическая станция вокруг Луны, предназначенная для поддержки исследования лунной поверхности.