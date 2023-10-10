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Наука

Передовая космическая солнечная обсерватория Китая завершила год научных наблюдений

ByГабриэль Бота

Октябрь 10, 2023
Передовая космическая солнечная обсерватория Китая завершила год научных наблюдений

Первый комплексный солнечный зонд Китая, Передовая космическая солнечная обсерватория (ASO-S), успешно завершил год научных наблюдений. Зонд, также известный как Куафу-1, находился на орбите 365 дней с момента запуска 9 октября 2022 года.

ASO-S предназначен для одновременного мониторинга солнечных вспышек, корональных выбросов массы и магнитного поля Солнца. Он был доставлен в обсерваторию Пурпурная гора Китайской академии наук 25 сентября после завершения орбитальных испытаний.

За время работы зонд совершил в общей сложности 5,294 витка вокруг Земли и получил более 500 планов наблюдений. Было создано более 120 ТБ исходных данных и более 100 ТБ расширенных информационных продуктов. Кроме того, с 2 апреля 12 года было загружено более 2023 ТБ научных данных.

Для получения данных от зонда были задействованы три наземные станции, расположенные в городах Санья, Кашгар и Пекин. Эти станции передают данные на мощный компьютер, установленный в обсерватории Пурпурная гора, для расшифровки.

ASO-S будет охватывать пик солнечного цикла с 2024 по 2025 год, который обычно длится 11 лет. Цель миссии - предоставить ценную информацию о солнечной активности и улучшить наше понимание солнечных явлений.

Это знаковое достижение еще раз подтверждает приверженность Китая освоению космоса и научным исследованиям. ASO-S продолжит предоставлять ценные данные в области физики Солнца, позволяя ученым углубить свои знания о Солнце и его влиянии на Землю.

источники:
– Обсерватория Пурпурной горы Китайской академии наук.

By Габриэль Бота

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