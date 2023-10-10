Первый комплексный солнечный зонд Китая, Передовая космическая солнечная обсерватория (ASO-S), успешно завершил год научных наблюдений. Зонд, также известный как Куафу-1, находился на орбите 365 дней с момента запуска 9 октября 2022 года.

ASO-S предназначен для одновременного мониторинга солнечных вспышек, корональных выбросов массы и магнитного поля Солнца. Он был доставлен в обсерваторию Пурпурная гора Китайской академии наук 25 сентября после завершения орбитальных испытаний.

За время работы зонд совершил в общей сложности 5,294 витка вокруг Земли и получил более 500 планов наблюдений. Было создано более 120 ТБ исходных данных и более 100 ТБ расширенных информационных продуктов. Кроме того, с 2 апреля 12 года было загружено более 2023 ТБ научных данных.

Для получения данных от зонда были задействованы три наземные станции, расположенные в городах Санья, Кашгар и Пекин. Эти станции передают данные на мощный компьютер, установленный в обсерватории Пурпурная гора, для расшифровки.

ASO-S будет охватывать пик солнечного цикла с 2024 по 2025 год, который обычно длится 11 лет. Цель миссии - предоставить ценную информацию о солнечной активности и улучшить наше понимание солнечных явлений.

Это знаковое достижение еще раз подтверждает приверженность Китая освоению космоса и научным исследованиям. ASO-S продолжит предоставлять ценные данные в области физики Солнца, позволяя ученым углубить свои знания о Солнце и его влиянии на Землю.

источники:

– Обсерватория Пурпурной горы Китайской академии наук.