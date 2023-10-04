Национальное космическое управление Китая (CNSA) объявило, что его лунная миссия по сбору образцов с обратной стороны Луны, известная как «Чанъэ-6», проходит гладко и запланирована на следующий год. Сопровождающий миссию спутник-ретранслятор будет развернут в первой половине 2023 года. Кроме того, CNSA выразило намерение расширить глобальное сотрудничество для будущих лунных экспедиций, включая миссию «Чанъэ-8» в 2028 году. уровне» с другими странами и международными организациями, включая запуск космических аппаратов и эксплуатацию орбиты, взаимодействие и исследование поверхности.

CNSA также сообщило, что на космическом корабле «Чанъэ-6» будет место для 200 килограммов (440 фунтов) зарубежной научной полезной нагрузки, что позволит зарубежным партнерам проводить исследования Луны. Китай ожидает, что эти миссии, а также миссия «Чанъэ-7» в 2026 году предоставят ценные данные для создания постоянной международной исследовательской станции на южном полюсе Луны к 2040 году. Эти усилия являются частью более широкого плана Китая по превращению в крупную космическую станцию. власти, которая включает в себя такие достижения, как отправка марсохода на обратную сторону Луны, строительство орбитальной космической станции Тяньгун и стремление отправить пилотируемую миссию на Луну к 2030 году.

Амбиции Китая по расширению своей космической программы и исследований Луны также предполагают установление международных связей. Хотя пока лишь несколько стран, таких как Россия, Венесуэла и Южная Африка, присоединились к запланированной Китаем лунной исследовательской станции, внимание Китая к сотрудничеству согласуется с глобальным интересом к научным преимуществам, национальному престижу и доступу к ресурсам, которые позволят добиться успеха на Луне. миссии могут принести. Другие страны, в том числе Индия и США, также добились значительных успехов в своих лунных программах, осуществив миссии на Луну и планируя будущие исследования.

Предстоящая китайская миссия «Чанъэ-6» направлена ​​на углубление нашего понимания обратной стороны Луны путем сбора образцов из бассейна Южный полюс-Эйткен, лунного рельефа, представляющего большой научный интерес. Миссия также будет нести полезную нагрузку и спутники от международных партнеров, в том числе прибор французского производства, детектор отрицательных ионов от Европейского космического агентства, итальянский лазерный угловой отражатель и пакистанский CubeSat.

В целом, лунные миссии Китая и его планы по созданию исследовательской станции демонстрируют приверженность страны продвижению космических исследований и исследований, одновременно стремясь к международному сотрудничеству для достижения своих целей.

Определения:

– Чанъэ-6: китайская лунная миссия запланирована на следующий год с целью сбора образцов с обратной стороны Луны.

– CNSA: Национальное космическое управление Китая, национальное космическое агентство Китая.

– Южный полюс Луны: область у нижней части южного полушария Луны.

– Международный астронавтический конгресс: ежегодная конференция для специалистов в области космоса и заинтересованных сторон, организуемая Международной астронавтической федерацией.

– Лунная кобыла: большие темные области на поверхности Луны, образовавшиеся в результате древних потоков лавы.

источники:

– CNN: [Название источника]

– Китайское национальное космическое управление: [Название источника]