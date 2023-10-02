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Наука

Следующая лунная миссия Китая доставит полезную нагрузку из Пакистана

ByМамфо Брешиа

Октябрь 2, 2023
Следующая лунная миссия Китая доставит полезную нагрузку из Пакистана

Следующая лунная миссия Китая «Чанъэ-6», запланированная на 2024 год, будет включать в себя полезную нагрузку из Пакистана в рамках расширения сотрудничества в космическом секторе. Цель миссии — вернуть образцы с обратной стороны Луны, которая еще не исследована человеком. На обратной стороне Луны находится бассейн Эйткен, важная лунная форма рельефа, имеющая научную ценность. Цель миссии - приземлиться в бассейне Южный полюс-Эйткен и собрать образцы из разных регионов и возрастов.

В целях развития международного сотрудничества миссия «Чанъэ-6» будет доставлять полезную нагрузку и спутниковые проекты из разных стран и регионов. К ним относятся французский прибор для обнаружения радона DORN, детектор отрицательных ионов Европейского космического агентства, итальянский лазерный ретрорефлектор и пакистанский CubeSat. CubeSat — это миниатюрный спутник из Пакистана, который свидетельствует о растущем участии страны в освоении космоса.

Пакистан также выразил заинтересованность в присоединении к китайской космической станции Тяньгун и ее амбициозной лунной базе на Южном полюсе. Ранее в этом году Пакистан отправил семена на китайскую космическую станцию ​​в исследовательских целях.

Обратная сторона Луны, также известная как «темная сторона Луны», — это сторона, обращенная от Земли и остающаяся практически неисследованной. Чтобы обеспечить связь между обратной стороной Луны и Землей, Китай планирует запустить в первой половине 2 года спутник-ретранслятор Queqiao-2, или «Сорочий мост-2024».

Это сотрудничество между Китаем и Пакистаном в освоении космоса демонстрирует укрепление связей между двумя всепогодными друзьями. Это также означает растущую важность международного сотрудничества в продвижении научных знаний и исследований за пределами Земли.

Определения:
– Чанъэ-6: следующая лунная миссия Китая, направленная на высадку на обратной стороне Луны для сбора образцов.
– Полезная нагрузка: оборудование или инструменты, перевозимые космическим кораблем.
– CubeSat: миниатюрный спутник, используемый для различных целей.
– Бассейн Эйткен: одна из трех основных форм лунного рельефа, расположенная на обратной стороне Луны.
– Тяньгун: космическая станция Китая.
– Queqiao-2: китайский спутник-ретранслятор для облегчения связи с обратной стороной Луны.

источники:
– Китайское национальное космическое управление (CNSA)
– информационное агентство Синьхуа
– Газета Global Times
– Газета «Рассвет»

By Мамфо Брешиа

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