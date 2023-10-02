Следующая лунная миссия Китая «Чанъэ-6», запланированная на 2024 год, будет включать в себя полезную нагрузку из Пакистана в рамках расширения сотрудничества в космическом секторе. Цель миссии — вернуть образцы с обратной стороны Луны, которая еще не исследована человеком. На обратной стороне Луны находится бассейн Эйткен, важная лунная форма рельефа, имеющая научную ценность. Цель миссии - приземлиться в бассейне Южный полюс-Эйткен и собрать образцы из разных регионов и возрастов.

В целях развития международного сотрудничества миссия «Чанъэ-6» будет доставлять полезную нагрузку и спутниковые проекты из разных стран и регионов. К ним относятся французский прибор для обнаружения радона DORN, детектор отрицательных ионов Европейского космического агентства, итальянский лазерный ретрорефлектор и пакистанский CubeSat. CubeSat — это миниатюрный спутник из Пакистана, который свидетельствует о растущем участии страны в освоении космоса.

Пакистан также выразил заинтересованность в присоединении к китайской космической станции Тяньгун и ее амбициозной лунной базе на Южном полюсе. Ранее в этом году Пакистан отправил семена на китайскую космическую станцию ​​в исследовательских целях.

Обратная сторона Луны, также известная как «темная сторона Луны», — это сторона, обращенная от Земли и остающаяся практически неисследованной. Чтобы обеспечить связь между обратной стороной Луны и Землей, Китай планирует запустить в первой половине 2 года спутник-ретранслятор Queqiao-2, или «Сорочий мост-2024».

Это сотрудничество между Китаем и Пакистаном в освоении космоса демонстрирует укрепление связей между двумя всепогодными друзьями. Это также означает растущую важность международного сотрудничества в продвижении научных знаний и исследований за пределами Земли.

Определения:

– Чанъэ-6: следующая лунная миссия Китая, направленная на высадку на обратной стороне Луны для сбора образцов.

– Полезная нагрузка: оборудование или инструменты, перевозимые космическим кораблем.

– CubeSat: миниатюрный спутник, используемый для различных целей.

– Бассейн Эйткен: одна из трех основных форм лунного рельефа, расположенная на обратной стороне Луны.

– Тяньгун: космическая станция Китая.

– Queqiao-2: китайский спутник-ретранслятор для облегчения связи с обратной стороной Луны.

источники:

– Китайское национальное космическое управление (CNSA)

– информационное агентство Синьхуа

– Газета Global Times

– Газета «Рассвет»