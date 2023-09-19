Китай недавно представил свой новейший широкоугольный телескоп — Wide Field Survey Telescope (WFST), расположенный в горах провинции Цинхай. WFST диаметром 8.2 фута (2.5 метра) является крупнейшим объектом для проведения исследований во временной области в Северном полушарии. Оснащенный мозаичными ПЗС-детекторами 9k x 9k, он имеет разрешение 9,000 пикселей как по горизонтальной, так и по вертикальной осям, что позволяет ему захватывать детальные астрономические изображения.

WFST, разработанный совместно Университетом науки и технологий Китая и обсерваторией Пурпурной горы (PMO) при Китайской академии наук (CAS), предназначен для мониторинга определенных областей неба с течением времени, обнаружения переходных астрономических событий, таких как сверхновые и приливно-отливные явления. Это также расширит возможности Китая в области мониторинга объектов, сближающихся с Землей, и раннего предупреждения.

Дебютное изображение, опубликованное WFST, представляет собой захватывающий портрет галактики Андромеды, демонстрирующий ее возможности широкого поля зрения и высокого разрешения. Усовершенствованные конструктивные особенности телескопа, такие как длинный корпус линзы для уменьшения рассеянного света и меньшая площадь блокировки света для повышения чувствительности, делают его сопоставимым с самым передовым международным наблюдательным оборудованием.

Строительство WFST началось в июле 2019 года недалеко от города Ленху, расположенного на плато со средней высотой 13,120 4,000 футов (XNUMX XNUMX метров) над уровнем моря. Это стратегическое расположение предлагает ясное ночное небо, стабильные атмосферные условия, сухой климат и минимальное световое загрязнение.

WFST представляет собой значительный прогресс в китайской астрономии и подчеркивает опыт страны в этой области. Названный в честь древнего китайского философа Моцзы, также известного как Мициус, который проводил первые оптические эксперименты, телескоп демонстрирует отечественные инновации и научный прогресс в Китае.

источник:

– Университет науки и технологий Китая

– Обсерватория Purple Mountain (PMO), Китайская академия наук (CAS)

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