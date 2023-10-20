Китайская программа облесения трех северов (TNAP), также известная как «Великая зеленая стена», добилась успеха в борьбе с опустыниванием и улучшении окружающей среды. Недавнее исследование, опубликованное в журнале «Экологические процессы», проведенное китайскими учеными из Института прикладной экологии Китайской академии наук, показывает, что TNAP также создал значительный поглотитель углерода.

TNAP, начатый в 1978 году, является крупнейшим в мире проектом восстановления окружающей среды и охватывает засушливые и полузасушливые регионы северо-востока, северо-центрального и северо-запада Китая. Используя изображения дистанционного зондирования, а также полевые наблюдения и данные национальной инвентаризации лесов, исследователи оценили увеличение запасов углерода в биомассе, почве и «углеродный экологический эффект», который относится к секвестрации углерода в результате уменьшения потерь почвы из-за облесения. .

Исследование показало, что общая площадь лесных массивов на территориях проекта TNAP выросла примерно с 221,000 1978 квадратных километров в 379,000 году до примерно 2017 47.06 квадратных километров в 0.843 году. За последние четыре десятилетия TNAP способствовал поглощению углерода на 1978 миллиона тонн углерода в год. год. Кроме того, поглотитель углерода в надземной и подземной биомассе увеличился с 2.08 миллиарда тонн в 2017 году до XNUMX миллиарда тонн в XNUMX году.

Исследователи подчеркивают важность «экологического эффекта углерода», на долю которого приходится примерно 16% общего увеличения поглотителя углерода. Это говорит о том, что экологические последствия играют решающую роль в распределении запасов углерода в охраняемых лесах. В исследовании подчеркивается, что при оценке поглотителей углерода и разработке моделей, связанных с углеродом, не следует упускать из виду преимущества связывания углерода в результате экологических последствий облесения.

Это исследование представляет собой ориентир для оценки ценности национальных проектов по восстановлению окружающей среды с точки зрения способности поглотителя углерода и оценки функций экосистем. Это демонстрирует значительное влияние китайской «Великой зеленой стены» не только на улучшение окружающей среды, но и на сокращение выбросов углекислого газа.

Источник: Китайская академия наук, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8.