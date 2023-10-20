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Исследование показало, что «Великая зеленая стена» Китая создает значительный сток углерода

ByВики Ставропулу

Октябрь 20, 2023
Исследование показало, что «Великая зеленая стена» Китая создает значительный сток углерода

Китайская программа облесения трех северов (TNAP), также известная как «Великая зеленая стена», добилась успеха в борьбе с опустыниванием и улучшении окружающей среды. Недавнее исследование, опубликованное в журнале «Экологические процессы», проведенное китайскими учеными из Института прикладной экологии Китайской академии наук, показывает, что TNAP также создал значительный поглотитель углерода.

TNAP, начатый в 1978 году, является крупнейшим в мире проектом восстановления окружающей среды и охватывает засушливые и полузасушливые регионы северо-востока, северо-центрального и северо-запада Китая. Используя изображения дистанционного зондирования, а также полевые наблюдения и данные национальной инвентаризации лесов, исследователи оценили увеличение запасов углерода в биомассе, почве и «углеродный экологический эффект», который относится к секвестрации углерода в результате уменьшения потерь почвы из-за облесения. .

Исследование показало, что общая площадь лесных массивов на территориях проекта TNAP выросла примерно с 221,000 1978 квадратных километров в 379,000 году до примерно 2017 47.06 квадратных километров в 0.843 году. За последние четыре десятилетия TNAP способствовал поглощению углерода на 1978 миллиона тонн углерода в год. год. Кроме того, поглотитель углерода в надземной и подземной биомассе увеличился с 2.08 миллиарда тонн в 2017 году до XNUMX миллиарда тонн в XNUMX году.

Исследователи подчеркивают важность «экологического эффекта углерода», на долю которого приходится примерно 16% общего увеличения поглотителя углерода. Это говорит о том, что экологические последствия играют решающую роль в распределении запасов углерода в охраняемых лесах. В исследовании подчеркивается, что при оценке поглотителей углерода и разработке моделей, связанных с углеродом, не следует упускать из виду преимущества связывания углерода в результате экологических последствий облесения.

Это исследование представляет собой ориентир для оценки ценности национальных проектов по восстановлению окружающей среды с точки зрения способности поглотителя углерода и оценки функций экосистем. Это демонстрирует значительное влияние китайской «Великой зеленой стены» не только на улучшение окружающей среды, но и на сокращение выбросов углекислого газа.

Источник: Китайская академия наук, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8.

By Вики Ставропулу

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