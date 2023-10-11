Новый быстрый радиовсплеск обнаружен крупнейшим радиотелескопом Китая

Китайские ученые сделали новое открытие в области астрофизики, обнаружив быстрый радиовсплеск (FRB) с помощью сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой (FAST), расположенного в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. FRB — это загадочные радиовспышки, которые длятся всего несколько тысячных секунды и происходят из глубокого космоса. Их происхождение остается неизвестным, и это открытие дополняет растущий объем исследований этих загадочных явлений.

Исследовательская группа из местной ключевой лаборатории информатики и вычислительной техники при Гуйчжоуском педагогическом университете проанализировала массивные данные опроса FAST и идентифицировала слабый радиосигнал под названием FRB 20200317A. Об этом открытии они сообщили международному астрономическому сообществу через Telegram Astronomer's.

FAST, крупнейший в мире радиотелескоп с одной тарелкой, имеет диаметр 500 метров и зону приема, эквивалентную 30 стандартным футбольным полям. Расположенный в естественной глубокой и круглой карстовой впадине, он начал свою работу 11 января 2020 года. С тех пор он занимается обнаружением FRB и уже зафиксировал первые четыре неповторяющихся FRB в 2020 году.

Значение этого открытия заключается в том, что оно может дать понимание различных астрофизических проблем. Изучая FRB, ученые надеются получить больше информации об их происхождении и природе, которая могла бы пролить свет на тайны Вселенной.

Это последнее открытие демонстрирует впечатляющие возможности китайского телескопа FAST и подчеркивает вклад китайских ученых в область астрофизики. Ожидается, что по мере продолжения исследований будут сделаны дальнейшие открытия и улучшения в нашем понимании FRB.

Источник (и): Информационное агентство Синьхуа