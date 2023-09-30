Китай запустит лунный зонд для сбора образцов с обратной стороны Луны

Китай планирует новую лунную миссию под названием «Чанъэ-6», цель которой — собрать образцы из бассейна Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны. Эта миссия, запуск которой запланирован на 2024 год, станет первым случаем, когда люди получат доступ к образцам с обратной стороны Луны. Конечная цель — улучшить наше понимание Луны.

Национальное космическое управление Китая (CNSA) заявило, что миссия будет сосредоточена на сборе образцов из разных регионов и возрастов. Анализируя эти образцы, ученые надеются получить представление о формировании и эволюции Луны. Примечательно, что обратная сторона Луны считается старше ближней, что делает ее предметом значительного научного интереса.

Лунный зонд «Чанъэ-6» присоединится к серии успешных китайских лунных миссий, начавшихся с «Чанъэ-1» в 2007 году. Последующие миссии, такие как «Чанъэ-3» и «Чанъэ-4», достигли значительных успехов, в том числе первая в истории мягкая посадка на обратной стороне Луны.

Амбициозная лунная программа CNSA играет решающую роль в стратегии освоения космоса Китая. Он направлен на дальнейшее наше понимание геологии Луны, потенциальных ресурсов и ее потенциала для будущих исследований человеком. Эта миссия будет способствовать расширению знаний широкого научного сообщества о Луне и ее значении в разгадке тайн Солнечной системы.

В заключение отметим, что предстоящая лунная миссия Китая «Чанъэ-6» представляет собой прекрасную возможность для научных исследований. Собирая образцы с обратной стороны Луны, исследователи надеются углубить наше понимание ближайшего небесного соседа Земли. Эта миссия предоставит ценную информацию об истории Луны, геологических процессах и потенциально откроет новые возможности для будущих пилотируемых миссий на Луну.

источники:

– Китайское национальное космическое управление

- Предыдущие китайские лунные миссии

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