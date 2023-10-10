Китай приглашает к глобальному сотрудничеству по созданию Международной лунной исследовательской станции

Китай приглашает мировое космическое сообщество к сотрудничеству на своей Международной лунной исследовательской станции (ILRS). Во время Международного астронавтического конгресса, проходившего в Баку (Азербайджан), Ли Гопин, главный инженер Китайского национального космического управления (CNSA), представил подробную информацию об амбициозных усилиях Китая по освоению космоса.

Одна из предстоящих китайских миссий, «Чанъэ-6», призвана войти в историю как первая миссия по возвращению образцов с обратной стороны Луны. Запуск запланирован на 2026 год. Эта миссия основана на успехе миссии «Чанъэ-5» и включает в себя вклад Франции, Италии и Европейского космического агентства (ЕКА). Лунный орбитальный аппарат Queqiao 2, также известный как «Сорочий мост 2», будет играть решающую роль в обеспечении связи между лунным кораблем и центром управления полетом.

Ожидается, что «Чанъэ-6» доставит два килограмма лунного материала, что аналогично достижениям его предшественника. Кроме того, миссия «Чанъэ-7», запланированная на 2026 год, исследует южный полюс Луны. Несколько стран представили предложения по предоставлению международной полезной нагрузки для этой миссии, и в настоящее время проводится оценка этих предложений. Миссия «Чанъэ-8», запуск которой намечен на 2028 год, также будет нацелена на южный полюс Луны и послужит основной миссией для создания ILRS.

Китай активно ищет международное сотрудничество для миссии «Чанъэ-8», в которой около 200 кг полезной нагрузки предназначено для международных грузов. CNSA приглашает потенциальных партнеров принять предложения. Кроме того, Китай инициировал пилотируемую лунную программу с целью высадки астронавтов на Луну к 2030 году. CNSA разрабатывает тяжелую ракету-носитель для поддержки этого начинания.

Помимо лунных миссий, Китай запланировал серию миссий на Тяньвэнь, включая возвращение образцов с астероидов, возвращение образцов с Марса и исследование планет. Китай подчеркивает, что данные и образцы, собранные в ходе этих миссий, будут доступны мировому научному сообществу для исследовательских целей.

Китай участвует в сотрудничестве с различными странами и установил партнерские отношения, в том числе с Роскосмосом. Обмен лунными образцами, полученными в ходе миссии «Чанъэ-5», с международными партнерами демонстрирует приверженность Китая к сотрудничеству. Программа ILRS, инициированная китайскими учеными, направлена ​​на организацию долгосрочных операций на лунной орбите и на лунной поверхности. В настоящее время Китай ведет переговоры со странами и международными организациями на двустороннем и многостороннем уровне по проекту ILRS.

CNSA предлагает партнерам гибкость, позволяя им вносить свой вклад в проект в соответствии со своими возможностями. Сотрудничество может включать предоставление полезной нагрузки или инструментов, а также участие в научных исследованиях с использованием данных и образцов, полученных из миссий ILRS. ILRS — это дальновидный проект, рассчитанный на период с 2025 по 2040 год и демонстрирующий приверженность Китая международному сотрудничеству в области лунных исследований и за его пределами.

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