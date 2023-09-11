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Наука

Китай объявляет конкурс на название лунного космического корабля

ByРоберт Эндрю

сентябрь 11, 2023
Китай объявляет конкурс на название лунного космического корабля

Китай призывает общественность предложить названия для двух космических кораблей, которые сыграют решающую роль в национальном плане по отправке астронавтов на Луну до 2030 года. Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA) инициировало конкурс, приглашая людей представить имена для пилотируемый лунный корабль и пилотируемый космический корабль нового поколения.

CMSA уточнило, что выбранные названия должны отражать основные ценности и элементы, связанные с пилотируемыми космическими полетами, а также подчеркивать опыт Китая в интеллектуальном производстве. Конкурс продлится до 30 сентября, и после предварительного отбора агентство выберет 10 имен. Для имен, вошедших в шорт-лист, будет открыто онлайн-голосование, а окончательный выбор сделает группа экспертов, состоящая из экспертов в области аэрокосмической отрасли и литературы.

Китай уже провел испытания пилотируемого космического корабля нового поколения, который, как ожидается, пройдет полный испытательный полет в 2027 году с использованием ракеты Long March 10. О лунном посадочном модуле информации меньше, но в отчетах указывается, что он будет весить около 57,320 XNUMX фунтов и состоять из посадочного модуля и двигательной установки. Этот посадочный модуль предназначен для перевозки двух астронавтов на поверхность Луны и обратно на лунную орбиту.

Для миссии потребуется два запуска ракеты Long March 10. Подробные анимации, выпущенные CMSA, визуализируют спускаемый аппарат, космический корабль и предполагаемый ход миссии.

Эта инициатива позволяет общественности участвовать в реализации амбициозной цели страны по исследованию Луны. Целью проекта является вовлечение и вдохновение народа Китая, воспитание чувства национальной гордости и ответственности за космическую программу. Конкурс отражает стремление Китая расширить свое присутствие в освоении космоса и надеется передать суть своих достижений с помощью выбранных имен.

источники:
– Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA)

By Роберт Эндрю

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