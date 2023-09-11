Китай объявляет конкурс на название лунного космического корабля

Китай призывает общественность предложить названия для двух космических кораблей, которые сыграют решающую роль в национальном плане по отправке астронавтов на Луну до 2030 года. Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA) инициировало конкурс, приглашая людей представить имена для пилотируемый лунный корабль и пилотируемый космический корабль нового поколения.

CMSA уточнило, что выбранные названия должны отражать основные ценности и элементы, связанные с пилотируемыми космическими полетами, а также подчеркивать опыт Китая в интеллектуальном производстве. Конкурс продлится до 30 сентября, и после предварительного отбора агентство выберет 10 имен. Для имен, вошедших в шорт-лист, будет открыто онлайн-голосование, а окончательный выбор сделает группа экспертов, состоящая из экспертов в области аэрокосмической отрасли и литературы.

Китай уже провел испытания пилотируемого космического корабля нового поколения, который, как ожидается, пройдет полный испытательный полет в 2027 году с использованием ракеты Long March 10. О лунном посадочном модуле информации меньше, но в отчетах указывается, что он будет весить около 57,320 XNUMX фунтов и состоять из посадочного модуля и двигательной установки. Этот посадочный модуль предназначен для перевозки двух астронавтов на поверхность Луны и обратно на лунную орбиту.

Для миссии потребуется два запуска ракеты Long March 10. Подробные анимации, выпущенные CMSA, визуализируют спускаемый аппарат, космический корабль и предполагаемый ход миссии.

Эта инициатива позволяет общественности участвовать в реализации амбициозной цели страны по исследованию Луны. Целью проекта является вовлечение и вдохновение народа Китая, воспитание чувства национальной гордости и ответственности за космическую программу. Конкурс отражает стремление Китая расширить свое присутствие в освоении космоса и надеется передать суть своих достижений с помощью выбранных имен.

источники:

– Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA)