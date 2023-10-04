Китай планирует расширить космическую станцию ​​Тяньгун новыми модулями

На 47-м Международном астронавтическом конгрессе Китай объявил о своих планах отправить новые модули на свою космическую станцию ​​Тяньгун, чтобы увеличить ее объем и возможности. Чжан Цяо из Китайской академии космических технологий (CAST) представил план по расширению Tiangong с трех модулей до шести. Расширение будет включать запуск многофункционального модуля расширения с шестью стыковочными портами, который будет стыковаться с передним портом основного модуля. Сроки этих запусков оцениваются примерно в четыре года. Расширенный Тяньгун будет составлять более трети массы Международной космической станции (МКС), которая в настоящее время составляет 450 метрических тонн.

Помимо расширения, Китай также разрабатывает интерфейсы расширения для размещения крупных внешних полезных нагрузок и надувных модулей, которые могут служить средой обитания и проверки для пилотируемого исследования Луны. Китайский космический подрядчик CASC, в состав которого входит CAST, участвует в разработке и производстве космических кораблей и модулей для Тяньгуна.

Другие планы по Тяньгуну включают запуск космического телескопа на одной орбите под названием Сюньтянь, который сможет состыковываться со станцией для обслуживания, ремонта, дозаправки и модернизации. Космическая станция также будет оснащена 3D-принтерами, интеллектуальными роботами, модернизированными средствами связи и роботизированными руками, а также системой наблюдения за космическим мусором. Также в разработке находится цифровой двойник станции.

Космическая деятельность Китая расширяется: в 2030-х годах планируется отправить астронавтов на Луну и построить Международную лунную исследовательскую станцию. Они также работают над миссией по возвращению образцов с Марса. Растущий масштаб этих проектов отражает увеличение ресурсов китайского космического сектора, но может создать логистические, технические и бюджетные проблемы.

В Тяньгуне также наблюдается международное сотрудничество: через Управление Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства было инициировано более 100 научно-исследовательских проектов и отобранных экспериментов. Китай также стремится к сотрудничеству на уровне полезной нагрузки, технологий и модулей. Они рассматривают возможность открытия Тяньгуна для различных коммерческих целей, включая туризм, и выбрали предложения по разработке недорогих миссий по снабжению космической станции.

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