Миссия «Новолуние» по сбору образцов с обратной стороны Луны

Предстоящая китайская миссия «Чанъэ-6» по сбору образцов с обратной стороны Луны также будет нести полезную нагрузку из Пакистана. Согласно заявлению правительства, опубликованному в пятницу, миссия, запланированная на следующий год, завершила разработку планов по включению пакистанского спутника Cubesat на свой орбитальный аппарат.

Основная цель миссии «Чанъэ-6» — собрать образцы с обратной стороны Луны. Космический корабль состоит из орбитального аппарата, спускаемого аппарата, подъемника и возвращаемого модуля. Планируемой площадкой посадки космического корабля станет бассейн Южный полюс-Эйткен, где он будет собирать образцы пыли и горных пород. Эта миссия потенциально может стать первым примером сбора образцов с обратной стороны Луны, что позволит получить ценную информацию и расширить наши знания о Луне.

Миссия «Чанъэ-6» будет нести на своем посадочном и орбитальном аппарате в общей сложности 10 килограммов иностранного оборудования. Сюда входят научные приборы из Франции, Италии и Европейского космического агентства, а также пакистанская полезная нагрузка на орбитальном аппарате.

Стоит отметить, что, хотя Соединенные Штаты, бывший Советский Союз и Китай успешно доставили лунные образцы на Землю, никому не удалось получить образцы с обратной стороны Луны. Поэтому эта миссия имеет большое значение с точки зрения научных исследований и понимания.

Недавняя индийская миссия «Чандраян-3» совершила первую мягкую посадку возле южного полюса Луны. Ровер «Прагьян» и китайский марсоход миссии «Чанъэ-4» активно исследовали лунную поверхность до того, как Индийская организация космических исследований активировала спящий режим в своих системах. Предпринимаются попытки разбудить марсоход, но пока никаких сигналов получено не было.

В целом, миссия «Чанъэ-6» в сотрудничестве с Пакистаном добавляет захватывающее измерение исследованиям Луны и научным исследованиям. Собрав образцы с обратной стороны Луны, ученые смогут лучше понять этот регион и проанализировать состав образцов, чтобы расширить наши знания о Луне.

источники:

– Заявление правительства

- статья Hindustan Times