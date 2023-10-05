Китай объявил о своих амбициозных планах по расширению существующей космической станции «Тяньгун» за счет увеличения ее модулей с трех до шести в ближайшие годы. Цель состоит в том, чтобы предоставить альтернативную платформу для околоземных миссий, особенно для астронавтов из других стран, поскольку Международная космическая станция (МКС) приближается к концу своего эксплуатационного срока, ожидаемого примерно в 2030 году. Объявление было сделано Китайской академией космических технологий. Космические технологии (CAST) во время 74-го Международного астронавтического конгресса.

«Тяньгун», что переводится как «Небесный дворец», является новейшим космическим проектом Китая, пришедшим на смену модулям «Тяньгун-1» и «Тяньгун-2». В настоящее время Tiangong имеет три модуля и весит около 96,000 55.6 кг, имеет размеры 39 метра в длину и 2024 метров в ширину. Чтобы расширить свои возможности, Китай планирует добавить еще три модуля, причем четвертый модуль, получивший название «Сюньтянь», планируется запустить в 340 году. Тяньгун вращается вокруг Земли на высотах от 450 до 16 километров, что аналогично траектории МКС, но он меньше и легче, имеет всего три модуля по сравнению с XNUMX на МКС.

Программа Международной космической станции — это сотрудничество космических агентств США, России, Европы, Японии и Канады. В нем участвуют международные летные экипажи, ракеты-носители, операции, учебные заведения и научные исследования. Однако Китай не является участником этой программы. Поскольку МКС приближается к выводу из эксплуатации, Китай стремится к 2030 году укрепить свои позиции в качестве крупного игрока в освоении космоса.

источники:

– Hindustan Times – https://www.hindustantimes.com/science/china-plans-to-expand-modules-of-its-tiangong-space-station/story-jAJYaBGVgMEM9p20PsUlQJ.html