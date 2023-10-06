Китай планирует расширить космическую станцию ​​как альтернативу МКС

Китай планирует в ближайшие годы расширить свою космическую станцию, известную как Тяньгун или Небесный Дворец, с трех модулей до шести. Целью расширения является предоставление альтернативной платформы для астронавтов из других стран, поскольку срок службы Международной космической станции (МКС) под руководством НАСА подходит к концу. Китайская академия космических технологий (CAST) объявила на Международном астронавтическом конгрессе, что срок эксплуатации китайской космической станции составит более 15 лет, превысив ранее объявленный срок службы в 10 лет.

«Тяньгун» введен в эксплуатацию с конца 2022 года и может принять максимум трех астронавтов на высоте орбиты до 450 километров. После расширения «Тяньгун» будет иметь массу 180 тонн, что составляет 40% массы МКС. Ожидается, что МКС, находящаяся на орбите более двух десятилетий, будет выведена из эксплуатации после 2030 года, примерно в то же время, когда Китай стремится стать крупной космической державой.

Китайская космическая станция привлекла внимание международного сообщества: несколько стран выразили заинтересованность в отправке своих астронавтов на китайскую станцию. Однако Европейское космическое агентство (ЕКА) недавно объявило, что у него нет бюджета или политического разрешения для участия в Тяньгуне, что положило конец давно запланированному визиту европейских астронавтов. Это решение отражает напряженность и конкуренцию в космической сфере, особенно конфронтацию в лагерях под руководством США, которая привела к новой космической гонке.

Несмотря на то, что Тяньгун изолирован от МКС в соответствии с законодательством США, он стал символом растущего влияния Китая в космосе. Станция бросает вызов доминированию США в этой сфере. Россия, еще один участник МКС, также имеет планы космической дипломатии и предлагает своим партнерам по группе БРИКС, включая Бразилию, Индию, Китай и Южную Африку, совместно работать над созданием модуля для ее будущей космической станции.

В заключение отметим, что расширение Китаем своей космической станции предлагает альтернативную платформу для околоземных миссий по мере того, как МКС приближается к своему завершению. Продленный срок эксплуатации «Тяньгуна» и его растущий международный интерес свидетельствуют о стремлении Китая стать крупным игроком в освоении космоса. Однако такие проблемы, как исключение некоторых стран из-за политических и бюджетных ограничений, подчеркивают сложности международного космического сотрудничества.

источники:

- CNN