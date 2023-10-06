Китай объявил о своих планах расширить свою космическую станцию, известную как Тяньгун или Небесный Дворец, до шести модулей из трех. Целью расширения является предоставление астронавтам из других стран альтернативной платформы для околоземных миссий, поскольку срок службы Международной космической станции (МКС) под руководством НАСА подходит к концу.

Китайская академия космических технологий (CAST), подразделение основного космического подрядчика Китая, сообщила, что срок эксплуатации китайской космической станции составит более 15 лет, превысив ранее объявленный 10-летний срок службы. «Тяньгун» полностью введен в эксплуатацию с конца 2022 года, вмещая до трех астронавтов на орбитальной высоте 450 километров (280 миль).

С расширением масса Тяньгуна достигнет 180 метрических тонн, что по-прежнему составляет лишь 40% массы МКС, способной вместить экипаж из семи астронавтов. Однако, поскольку МКС, как ожидается, будет выведена из эксплуатации после 2030 года, китайская космическая станция станет альтернативой для будущих космических миссий. К тому времени Китай намерен стать крупной космической державой.

В прошлом году государственные СМИ Китая сообщили, что несколько стран выразили заинтересованность в отправке своих астронавтов на китайскую станцию. Однако Европейское космическое агентство (ЕКА) недавно заявило, что у него нет бюджетного или политического одобрения для участия в Тяньгуне, отложив многолетний план визита европейских астронавтов.

Таким образом, Китай расширяет свою космическую станцию, чтобы разместить больше модулей, обеспечивая альтернативу устаревшей МКС. Срок эксплуатации Tiangong составит более 15 лет, что превысит предыдущие ожидания. Хотя масса станции по-прежнему составляет лишь небольшую часть массы МКС, Китай стремится стать крупной космической державой к моменту вывода МКС из эксплуатации. Однако стремление Китая к международному космическому сотрудничеству потерпело неудачу, поскольку ЕКА отложило свои планы по отправке европейских астронавтов в Тяньгун.

Определения:

– Тяньгун: Китайская космическая станция, также известная как Небесный Дворец.

– МКС: Международная космическая станция.

источники:

– Китайская академия космических технологий (CAST)

– Европейское космическое агентство (ЕКА)