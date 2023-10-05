Китай планирует расширить свою космическую станцию, поскольку срок службы МКС приближается к концу

Китай намерен расширить свою космическую станцию ​​до шести модулей в ближайшие годы, предложив астронавтам из других стран альтернативную платформу для околоземных миссий, поскольку Международная космическая станция (МКС) приближается к концу своего срока службы. Китайская академия космических технологий (CAST) объявила на Международном астронавтическом конгрессе, что срок эксплуатации китайской космической станции превысит 15 лет, что больше, чем объявлялось ранее.

Китайская космическая станция, известная как Тяньгун или Небесный Дворец, полностью введена в эксплуатацию с конца 2022 года и может принять до трех астронавтов. После расширения до шести модулей его масса будет составлять 180 тонн, что составит всего 40% массы МКС. Однако МКС, которая находится на орбите более двух десятилетий, как ожидается, будет выведена из эксплуатации после 2030 года. Примерно в то же время Китай стремится стать крупной космической державой.

Китай выразил готовность сотрудничать с другими странами, пригласив своих астронавтов на китайскую станцию. В прошлом году сообщалось, что несколько стран обратились с просьбой отправить своих астронавтов на Тяньгун. Однако Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило в этом году, что у него нет бюджета или политического одобрения для участия в проекте, что препятствует стремлению Китая к космической дипломатии.

Несмотря на трудности, Тяньгун символизирует растущее влияние Китая и его уверенность в своих космических предприятиях. Она стала конкурентом США в области освоения космоса, и по законам США ей запрещено любое сотрудничество с НАСА. Россия, участница МКС, также предложила построить собственную космическую станцию ​​в сотрудничестве со странами БРИКС.

Планы Китая по расширению своей космической станции и его стремление стать крупной космической державой отражают его приверженность достижениям в освоении космоса. Поскольку срок службы МКС приближается к концу, Китай стремится предоставить астронавтам из других стран альтернативную платформу для околоземных миссий.

Определения:

– МКС: Международная космическая станция.

– Тяньгун: Китайская космическая станция, также известная как Небесный Дворец.

– БРИКС: группа, состоящая из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

источники:

Reuters – «Китай планирует расширить свою космическую станцию, чтобы бросить вызов МКС»

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