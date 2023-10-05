Китай планирует расширить космическую станцию ​​до шести модулей по мере того, как срок службы МКС приближается

В ближайшие годы Китай намерен расширить свою космическую станцию, известную как Тяньгун или Небесный Дворец, до шести модулей из трех. Это расширение направлено на предоставление альтернативной платформы для околоземных полетов астронавтам из других стран, поскольку срок службы Международной космической станции (МКС) под руководством НАСА приближается к концу. Китайская академия космических технологий (CAST), подразделение основного космического подрядчика Китая, объявила на Международном астронавтическом конгрессе, что срок эксплуатации китайской космической станции составит более 15 лет, превысив ранее объявленные 10 лет.

В настоящее время «Тяньгун» может разместить до трёх астронавтов на высоте орбиты до 450 км (280 миль). После расширения космическая станция будет иметь общую массу 180 тонн, что по-прежнему составляет лишь 40% массы МКС, на которой сможет разместиться экипаж из семи астронавтов. Однако ожидается, что МКС будет выведена из эксплуатации после 2030 года, что совпадет с целью Китая стать «крупной космической державой».

Стремления Китая к космической дипломатии потерпели неудачу, когда Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что у него нет необходимого бюджета или политического разрешения для участия в Тяньгуне. Это решение отложило многолетний план визита европейских астронавтов. Тем не менее, китайская космическая станция стала символом растущего влияния Китая и его уверенности в своих космических усилиях. Его рассматривают как соперника Соединенным Штатам в этой области после того, как он был изолирован от МКС из-за законов США, запрещающих сотрудничество с космическими программами Китая.

Россия, еще один участник МКС, также имеет планы космической дипломатии. Роскосмос, российское космическое агентство, заявило о намерении построить космическую станцию ​​с шестью модулями, на которых смогут разместиться до четырех космонавтов. В этой станции могут принять участие страны группы БРИКС – Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

В целом, расширение китайской космической станции и предлагаемой российской станции указывают на изменение ландшафта международного космического сотрудничества и конкуренции. Поскольку срок эксплуатации МКС приближается к концу, эти станции могут предоставить новые возможности для сотрудничества в освоении космоса.

источники:

– Китайская академия космических технологий (CAST)

– Global Times (националистический китайский таблоид)

– Европейское космическое агентство (ЕКА)

– Роскосмос (Российское космическое агентство)