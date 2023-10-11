Китай развернет нейтринный телескоп в западной части Тихого океана

Китай собирается развернуть свой первый нейтринный телескоп в западной части Тихого океана для изучения происхождения космических лучей сверхвысоких энергий. Шанхайский университет Цзяо Тонг (SJTU) возглавил исследование и представил на пресс-конференции проект телескопа, получившего название Тропический глубоководный нейтринный телескоп (ТРИДЕНТ). Экспедиция в Южно-Китайское море запланирована на 2021 год, и команда определила подходящее место для установки телескопа на глубине 3,500 метров.

TRIDENT будет использовать две измерительные системы — систему фотоумножителя и систему камер — для сбора данных из глубоководных вод. Во время первой экспедиции команда собрала около 1 ТБ данных и измерила различные параметры. Результаты были опубликованы в журнале Nature Astronomy 9 октября.

Нейтрино, благодаря своей способности преодолевать астрономические расстояния, не отклоняясь и не поглощаясь, предоставляют уникальные средства для изучения экстремальных регионов Вселенной. Телескоп TRIDENT будет использовать Землю в качестве щита для обнаружения нейтрино, прилетающих с противоположной стороны Земли. Его расположение вблизи экватора позволяет ему наблюдать нейтрино с разных направлений, дополняя другие нейтринные обсерватории, такие как нейтринная обсерватория IceCube на Южном полюсе и в Северном полушарии.

Телескоп TRIDENT будет состоять из 1,200 последовательно соединенных телескопов и 24,000 12 цифровых оптических модулей, занимающих площадь около 2026 квадратных километров. Его завершение ожидается к 2030 году, что позволит вести поиск небесных источников как внутри, так и за пределами Млечного Пути. SJTU ожидает, что телескоп TRIDENT станет первым в мире небольшим нейтринным телескопом, расположенным около экватора, и самым совершенным нейтринным телескопом в мире примерно к 2022 году. Проект начался в 10 году, на начальном этапе планируется построить XNUMX телескопов.

источники:

– Шанхайский университет Цзяо Тонг (SJTU)

– Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy 9 октября 2023 г.