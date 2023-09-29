Китайская миссия «Чанъэ-6» по сбору лунных образцов с обратной стороны Луны

Китайское космическое агентство, Национальное космическое управление Китая (CNSA), объявило, что в следующем году запустит миссию по возвращению образцов с Луны «Чанъэ-6». Целью этой миссии является сбор материала с обратной стороны Луны, чего раньше никогда не делалось. Для поддержки миссии в первой половине года будет развернут новый лунный спутник-ретранслятор.

Космический корабль весом около 8,200 килограммов, состоящий из четырех частей, будет запущен на ракете Long March 5 с космодрома Вэньчан. Он отправится в двухмесячное путешествие, чтобы доставить на Землю ценные с научной точки зрения лунные образцы. Миссия будет использовать служебный модуль для маневров, посадочный модуль для сбора материала с поверхности и взлетный аппарат для отправки образцов обратно на лунную орбиту.

Местом посадки миссии станет южная часть кратера Аполлона в бассейне Южный полюс-Эйткен, древнем ударном бассейне, который может содержать материал, выброшенный из глубин Луны. Посадочный модуль попытается собрать 2,000 граммов материала путем черпания и бурения поверхности. Собранные образцы будут защищены во время высокоскоростного входа в атмосферу с помощью модуля входа, выпущенного сервисным модулем.

В случае успеха эта миссия предоставит ученым возможность изучить состав мантии Луны, которая иначе была бы недоступна. Это также может улучшить наше понимание лунного состава, вулканизма, летучих веществ и истории Солнечной системы. Кроме того, в миссию будут включены международные полезные грузы из Франции, Швеции, Италии и Пакистана.

«Чанъэ-6» — это перепрофилированная резервная копия миссии «Чанъэ-5», которая собирала образцы с ближней стороны Луны в 2020 году. Новая миссия более сложна, отчасти из-за необходимости использования спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2» для облегчения связь с обратной стороной Луны. Спутник выйдет на далекую ретроградную орбиту и будет выполнять роль ретранслятора связи. Первый спутник Queqiao поддержал миссию «Чанъэ-2019» в 4 году, которая ознаменовала первую мягкую посадку на обратной стороне Луны.

Образцы, собранные «Чанъэ-6», первоначально будут доступны китайским ученым и учреждениям, а в будущем появится возможность подачи международных исследовательских предложений. Эта миссия, наряду с «Чанъэ-5», служит испытанием для будущих пилотируемых лунных миссий и является частью возглавляемой Китаем программы Международной лунной исследовательской станции (ILRS).

Источник: Национальное космическое управление Китая (CNSA), Лаборатория исследования дальнего космоса Китая (DSEL).