Китай намерен удвоить размер своей космической станции «Тяньгун», чтобы составить конкуренцию Международной космической станции (МКС) под руководством НАСА и отвлечь от нее другие страны. Расширение будет включать увеличение количества модулей с трех до шести, что обеспечит альтернативную платформу для околоземных миссий. По данным Китайской академии космических технологий (CAST), срок эксплуатации китайской космической станции превысит 15 лет.

«Тяньгун» полностью введен в эксплуатацию с конца 2022 года, вмещая максимум трех астронавтов на орбитальной высоте до 450 км (280 миль). Несмотря на расширение, 180-тонный «Тяньгун» по-прежнему будет составлять лишь 40% массы МКС, способной вместить экипаж из семи астронавтов. Однако вывод МКС из эксплуатации после 2030 года совпадает с планом Китая стать «крупной космической державой».

Стремление Китая к космической дипломатии действительно натолкнулось на препятствие, когда Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что у него нет необходимого бюджета или политического одобрения для участия в Тяньгуне. Хотя несколько стран выразили заинтересованность в отправке своих астронавтов на китайскую станцию, решение ЕКА подчеркнуло ограниченность амбиций Китая.

Тем не менее, Тяньгун представляет собой растущее влияние и уверенность Китая в своих космических усилиях. Он стал символом космических возможностей страны и конкурентом США в этой области. Однако согласно законам США, Tiangong запрещено прямо или косвенно сотрудничать с НАСА.

Между тем, Россия, еще один участник МКС, также ищет возможности космической дипломатии. Роскосмос, российское космическое агентство, планирует построить космическую станцию, состоящую из шести модулей, способных разместить до четырех космонавтов. Москва предположила, что ее партнеры по группе БРИКС, а именно Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, могли бы внести свой вклад в строительство станции.

В заключение отметим, что расширение Китаем своей космической станции Тяньгун демонстрирует его решимость стать крупным игроком в освоении космоса. Предлагая альтернативу МКС, Китай стремится привлечь международное сотрудничество и подготовить почву для своих амбиций по доминированию в космической сфере.

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