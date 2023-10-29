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Новое видео раскрывает амбициозные планы Китая по исследованию Луны

ByГабриэль Бота

29 октября, 2023
Новое видео раскрывает амбициозные планы Китая по исследованию Луны

Недавно просочившееся видео дало представление о долгосрочных планах Китая по исследованию Луны с экипажем. Видео, демонстрирующее китайскую лунную космическую станцию ​​и разработку лунной базы из расплавленной пещеры, проливает свет на амбиции страны в освоении космоса.

Одним из ключевых элементов, освещенных в видео, является план Китая по созданию лунной космической станции на орбите Луны. Ожидается, что эта орбитальная платформа, изображенная на видео, будет конкурировать с Lunar Gateway НАСА и послужит центром для будущих лунных миссий. Видео также показывает, что Китай изучает возможность строительства базы внутри лунных лавовых труб, которые обеспечивают естественную защиту от радиации и могут вмещать целые базы.

Помимо орбитальных объектов, в видеоролике показаны лунные корабли, которые будут доставлять астронавтов на поверхность Луны и обратно. Интересно, что посадочный модуль, показанный на видео, отличается от того, который недавно представил Китай. Хотя недавно представленный посадочный модуль предназначен для первых миссий тайконавтов на поверхность Луны к 2030 году, посадочный модуль на видео похож на тот, который использовался астронавтами Аполлона, с отдельными модулями спуска и подъема.

Кроме того, видео намекает на амбиции Китая по исследованию внеземных цивилизаций за пределами Луны. Заключительная подпись: «Исследование внеземных цивилизаций. Мы все еще в пути», — предполагает, что Китай рассматривает свои усилия по исследованию Луны как ступеньку на пути к миссиям на Марс и за его пределы.

Хотя видео дает ценную информацию о планах Китая по исследованию Луны, важно отметить, что представленная информация основана на переводах и интерпретациях текста на китайском языке. Видео подчеркивает значимость космической программы Китая и его стремление играть заметную роль в будущих освоении космоса.

Вопросы и ответы:
Вопрос: Что говорит просочившееся видео о планах Китая по освоению Луны?
Ответ: Видео демонстрирует планы Китая по созданию лунной космической станции на орбите, базы внутри лунных лавовых труб и лунных посадочных модулей для пилотируемых полетов.

Вопрос: Чем китайский лунный корабль на видео отличается от недавно представленного?
Ответ: Посадочный модуль на видео состоит из отдельных модулей спуска и подъема, аналогичных тем, которые использовали астронавты «Аполлона».

Вопрос: Указывает ли видео на интерес Китая к исследованию внеземных цивилизаций?
Ответ: Да, заключительная подпись к видео подразумевает, что усилия Китая по исследованию Луны могут стать ступенькой на пути к миссиям за пределами Земли.

By Габриэль Бота