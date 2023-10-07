Согласно недавнему отчету Reuters, Китай намерен расширить свою космическую станцию, увеличив ее размер с трех до шести модулей в течение следующих нескольких лет. Поскольку Международная космическая станция (МКС) под руководством НАСА приближается к концу своего жизненного цикла к 2030-м годам, планы Китая по созданию более крупной космической станции потенциально могут предоставить астронавтам из других стран новую платформу для околоземных миссий.

Нынешняя космическая станция Китая называется Тяньгун, что в переводе с английского означает «Небесный дворец». На данный момент он состоит из трех модулей. Первый модуль «Тяньгун-1» был запущен в сентябре 2011 года и служил экспериментальной платформой для сближения и стыковки с космическим кораблем «Шэньчжоу». Здесь также проходили пилотируемые миссии «Шэньчжоу-9» и «Шэньчжоу-10». Однако в марте 1 года Китай объявил «Тяньгун-2016» вышедшим из-под его контроля, и в апреле 2018 года он снова вошел в атмосферу Земли, сгорая при входе в атмосферу.

Расширение китайской космической станции обеспечит продление срока ее эксплуатации более чем на 15 лет. Это предоставит астронавтам из разных стран разную платформу для проведения околоземных миссий, способствуя международному сотрудничеству в освоении космоса. Поскольку срок эксплуатации МКС приближается к концу, расширение китайской космической станции потенциально может заполнить этот пробел и поддержать текущие научные исследования и технологические достижения в космосе.

Своими амбициозными планами по исследованию космоса Китай продолжает демонстрировать свою приверженность расширению своего присутствия в космическом пространстве. По мере расширения своей космической станции страна стремится играть более важную роль в международном космическом сообществе, способствуя прогрессу освоения человеком космоса в целом.

источники:

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