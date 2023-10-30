Растения в космосе: шаг к самоподдерживающимся системам жизнеобеспечения

В ходе новаторского эксперимента, проведенного 4 января 3 года китайским спускаемым аппаратом «Чанъэ-2019», учёные успешно вырастили растения на обратной стороне Луны. Полезная нагрузка биологического эксперимента (BEP), содержащая семена хлопка, картофеля, арабидопсиса и рапса, а также яйца мух, дрожжи и воду, была направлена ​​​​на оценку роста и здоровья организмов в лунной среде. Результаты этого эксперимента имеют важное значение для будущих миссий на Луну, Марс и за их пределы.

Выращивание растений в космосе имеет решающее значение по разным причинам. Помимо того, что растения служат источником питания и уменьшают необходимость в миссиях по снабжению, они играют жизненно важную роль в удалении углекислого газа и выработке кислорода. Они также способствуют переработке отходов и благополучию космонавтов. В отличие от традиционных систем экологического контроля и жизнеобеспечения (ECLSS), которые полагаются на механические компоненты, биорегенеративная система может пополняться с течением времени. Это делает его особенно подходящим для миссий в дальний космос, где возможности пополнения запасов ограничены.

Ведущий автор Се Гэнсинь, профессор экологической инженерии в Центре космических исследований, подчеркивает важность выращивания растений в космосе для будущих баз выживания на внеземных планетах. Создание автономного производства кислорода и продуктов питания без опоры на Землю является необходимым шагом на пути к долгосрочному присутствию человека в космосе.

Полезная нагрузка BEP весом 2.608 кг (5.75 фунта), высотой 198 мм и диаметром 173 мм (7.75 на 6.8 дюйма) была первым биологическим экспериментом, проведенным на обратной стороне Луны. Он состоял из шести компонентов, включая производителей (растения), потребителей (дрозофилы) и редуцентов (дрожжи), чтобы создать функционирующую экосистему. Эксперимент был разработан для решения проблем, связанных с влиянием лунной среды на рост растений, включая интенсивную радиацию и низкую гравитацию.

Несмотря на проблемы, связанные с условиями Луны, эксперимент продемонстрировал, что растения действительно могут прорастать и расти в условиях интенсивной радиации и низкой гравитации. Растения поддерживали плодовые мухи, которые, в свою очередь, питались за счет разложения отходов дрожжами. Эта замкнутая экосистема успешно функционировала в течение ограниченного периода времени, прежде чем лунная ночь с ее экстремальными температурами привела к завершению эксперимента.

Хотя эксперимент продемонстрировал потенциал выращивания растений в космосе, он также подчеркнул необходимость дальнейших исследований и технологических достижений. Будущим миссиям придется решать проблемы поддержания комфортной температуры, защиты от радиации и продления продолжительности роста растений во внеземной среде.

Успех этого новаторского эксперимента приближает нас на шаг к созданию самоподдерживающихся систем жизнеобеспечения за пределами Земли. Благодаря постоянным исследованиям и инновациям человечество находится на пути к раскрытию потенциала освоения и колонизации космоса.

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FAQ

Вопрос: Какова была цель полезной нагрузки биологического эксперимента (BEP)?

Ответ: Целью BEP было оценить влияние условий лунной поверхности на рост и здоровье земных организмов.

Вопрос: Каковы были компоненты эксперимента BEP?

Ответ: В эксперименте BEP использовались семена хлопка, картофеля, арабидопсиса и рапса, а также яйца мух, дрожжи и вода.

Вопрос: Почему важно выращивать растения в космосе?

Ответ: Выращивание растений в космосе обеспечивает источник питания, помогает перерабатывать отходы, удаляет углекислый газ и генерирует кислород. Это имеет решающее значение для долгосрочного выживания и самообеспеченности в космических миссиях.

Вопрос: Как эксперимент продемонстрировал возможность выращивания растений в космосе?

Ответ: В ходе эксперимента растения успешно выращивались, несмотря на сильную радиацию, низкую гравитацию и продолжительное интенсивное освещение на поверхности Луны.

Вопрос: Каковы проблемы выращивания растений в космосе?

Ответ: Задачи включают поддержание комфортной температуры, защиту от радиации и обеспечение долговечности роста растений во внеземной среде.