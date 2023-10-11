Китайские исследователи объявляют о запуске космического телескопа Сюньтянь

Китайские исследователи раскрыли свои планы по запуску космического телескопа Сюньтянь, также известного как Китайский обзорный космический телескоп (CSST) или Телескоп китайской космической станции. Этот ультрасовременный космический корабль должен начать свою научную деятельность в 2024 году и будет находиться на орбите рядом с китайской космической станцией Тяньгун.

Телескоп Сюньтянь рекламируется как превосходящий по возможностям телескоп НАСА Хаббл, обеспечивающий панорамные виды Вселенной высокой четкости с превосходным пространственным разрешением. По словам Ли Рана, научного сотрудника системы обработки научных данных CSST, в то время как Хаббл может видеть одну овцу, CSST может визуализировать тысячи с тем же разрешением. Однако телескоп не сравнивали напрямую с телескопом НАСА Джеймса Уэбба, который часто считают преемником Хаббла, который может похвастаться большим главным зеркалом с улучшенными оптическими возможностями.

Хотя у телескопа Сюньтянь главное зеркало диаметром два метра меньше, чем у Хаббла и Уэбба, китайские исследователи утверждают, что он предлагает поле зрения более чем в 300 раз больше, чем у Хаббла, и в некоторой степени превосходит Уэбба. Чжоу Цзяньпин, главный конструктор китайской пилотируемой космической программы, описывает Сюньтянь как наиболее значимый научный проект с момента запуска китайской программы создания космической станции.

В настоящее время телескоп Сюньтянь находится на стадии разработки и строительства, все подсистемы, компоненты и агрегаты уже разработаны. Образец-прототип готовится к испытаниям перед изготовлением образца телескопа. Совместные испытания с платформой Xuntian и проверки на стартовой базе будут проведены до предполагаемой даты запуска в 2024 году.

источники:

– ЖиваяНаука

– Китайское информационное агентство Синьхуа.

- НАСА