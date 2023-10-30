Китай планирует создать передовые квантовые спутники связи для безопасной передачи данных

Китай предпринимает амбициозные шаги в области квантовой связи, планируя запустить новейшие спутники квантовой связи. Ранее страна запустила свой первый специализированный спутник квантовой связи «Мициус» в 2016 году и с тех пор работает над последующими миссиями, направленными на дальнейшее расширение границ технологий квантовой связи.

По словам Ван Цзяньюя из Китайской академии наук (CAS), следующие спутники будут сосредоточены на ключевых квантовых спутниковых сетях на низкой околоземной орбите, а также на средне- и высокоорбитальных экспериментальных платформах для квантовой науки. Эти разработки обсуждались на третьей Китайской конференции по космической науке.

Спутники распределения квантовых ключей (QKD), такие как Micius, используют квантовые биты или кубиты, которые представляют собой отдельные фотоны с определенной поляризацией. Генерируя случайные, но запутанные пары фотонов, можно создавать секретные ключи и передавать их на наземные станции. Это обеспечивает безопасную связь и шифрование данных с использованием квантовых свойств.

Сам Micius добился значительных успехов в этой области, установив новый рекорд по безопасной передаче данных на большие расстояния. Спутник успешно отправил ключи к наземным станциям в Делинге и Наньшане, которые находились на расстоянии примерно 756 миль (1,200 километров) друг от друга. Ему даже удалось обеспечить обмен данными между сайтом в Китае и сайтом в Австрии.

Новые квантовые спутники, которые Китай планирует развернуть, будут размещены на более высоких орбитах, подобно спутникам GPS, что обеспечит им более широкий обзор Земли. Такое расширенное покрытие позволит наземным станциям иметь более длительные периоды видимости со спутниками. Однако точная передача квантовых ключей на значительно большие расстояния станет проблемой для китайских учёных и инженеров.

Преодоление этой проблемы потребует разработки технологии подавления микровибраций, которая обеспечит отправку точных оптических или лазерных сигналов с этих спутников, которые будут работать на высоте около 6,200 миль (10,000 XNUMX километров) над поверхностью Земли. Хотя Ван не назвал график новых миссий, эти достижения в области космических квантовых технологий могут революционизировать способ передачи конфиденциальных данных.

Помимо Китая, другие страны, такие как Европа, активно изучают технологии квантовой связи. Европейское космическое агентство объявило о своих планах запустить спутник распределения квантовых ключей (QKDSat), также известный как Eagle-1, в целях демонстрации технологий. Эти глобальные усилия подчеркивают растущее значение безопасной передачи данных и потенциальные прорывы, которых можно достичь с помощью квантовой связи.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое спутник распределения квантовых ключей (QKD)?

Спутник QKD — это спутник, который использует квантовые биты или кубиты, которые представляют собой отдельные фотоны с определенной поляризацией, для создания и распространения секретных ключей для безопасной связи и шифрования данных.

Какой рекорд установил Мициус в области квантовой связи?

Мициус установил новый рекорд расстояния, на которое можно передавать защищенные данные с помощью квантовых средств. Он успешно отправил ключи между наземными станциями в Делинге и Наньшане, находящихся на расстоянии примерно 756 миль (1,200 километров) друг от друга. Также удалось обеспечить обмен данными между сайтом в Китае и в Австрии.

С какими проблемами столкнется Китай при развертывании новых квантовых спутников на более высоких орбитах?

Размещение квантовых спутников на более высоких орбитах, подобно спутникам GPS, создает проблемы с точной передачей квантовых ключей на гораздо большие расстояния. Китайским ученым и инженерам необходимо будет разработать технологию подавления микровибраций, чтобы обеспечить возможность отправки точных оптических или лазерных сигналов со спутников, которые будут работать на высоте около 6,200 миль (10,000 XNUMX километров) над поверхностью Земли.

Участвуют ли другие страны в технологиях квантовой связи?

Да, другие страны, такие как Европа, активно изучают и развивают технологии квантовой связи. Европейское космическое агентство объявило о планах запустить спутник распределения квантовых ключей (QKDSat), также известный как Eagle-1, в целях демонстрации технологий. Эти усилия отражают глобальный интерес к безопасной передаче данных с использованием квантовой связи.