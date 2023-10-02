Китайская миссия «Чанъэ-8» по проверке использования ресурсов на Луне

Китай обнародовал планы своей предстоящей миссии «Чанъэ-8», целью которой является проверка использования ресурсов на Луне. Миссия, старт которой намечен на 2028 год, станет предшественником крупномасштабного китайского проекта Международной лунной исследовательской станции (ILRS). Миссия «Чанъэ-8» будет состоять из посадочного модуля, вездехода и робота, в задачи которой входит исследование геологии Луны, проведение наблюдения Земли с лунной поверхности, анализ лунных образцов и экспериментирование с использованием ресурсов.

Китайская миссия «Чанъэ-8» также проверит закрытую земную экосистему в лунной среде. Миссия будет опираться на предыдущие лунные миссии Китая для проверки ключевых технологий для будущих миссий. Китайское национальное космическое управление (CNSA) выразило свою открытость к международному сотрудничеству в рамках этой миссии, пригласив к участию на разных уровнях, от миссии до уровня системы и полезной нагрузки.

Предварительные места посадки «Чанъэ-8» включают регионы вокруг кратеров Лейбниц-Бета, Амундсена, Кабеуса и хребта Шеклтон-де-Жерлаш. Три из этих мест рассматриваются для проведения десантной миссии «Артемида-3».

Посадочный модуль «Чанъэ-8» будет нести 10 научных полезных нагрузок, включая посадочные и топографические камеры, сейсмометр, лунный радиометр Земли и мультиспектральный формирователь изображений, телескоп мягкого рентгеновского излучения и другие. Ровер будет оснащен четырьмя научными полезными нагрузками, включая панорамную камеру, проникающий в Луну радар, анализатор минералов инфракрасного спектра, а также устройство для анализа и хранения лунных проб на месте.

«Чанъэ-8» последует за миссией «Чанъэ-7» в 2026 году, которая также нацелится на южный полюс Луны. Эти миссии заложат основу для более крупного проекта ILRS в 2030-х годах. Кроме того, в первой половине 6 года планируется запустить китайскую миссию «Чанъэ-2024», возвращающую образцы с обратной стороны Луны.

По словам Ю Дэнюня, главного конструктора китайского проекта исследования Луны, ILRS будет построен с использованием запусков сверхтяжелых ракет в 2030-х годах. ILRS будет не только служить лунной исследовательской станцией, но и проверять технологии и возможности для будущих пилотируемых миссий на Марс.

источники:

– Китайское национальное космическое управление (CNSA)

– Международный астронавтический конгресс (МАК)