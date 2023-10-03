Китай приглашает к международному сотрудничеству лунную миссию по созданию постоянной среды обитания

Китай объявил, что он открыт для международного сотрудничества в рамках своей предстоящей лунной миссии, поскольку он работает над достижением своей цели стать крупной космической державой к 2030 году. Национальное космическое управление Китая (CNSA) сделало это заявление на 74-м Международном астронавтическом конгрессе, пригласив страны и организации для участия в миссии Чанъэ-8. Целью миссии является создание постоянной среды обитания на южном полюсе Луны.

В рамках сотрудничества «на уровне миссии» Китай и его международные партнеры получат возможность запускать и эксплуатировать свои космические корабли, участвовать в взаимодействии космических кораблей и совместно исследовать лунную поверхность. Международные партнеры также могут самостоятельно развернуть свои модули после приземления китайского космического корабля.

Заинтересованные стороны должны представить письмо о намерениях в CNSA до 31 декабря. Окончательный отбор предложений будет сделан в сентябре 2024 года. Миссия «Чанъэ-8» последует за миссией «Чанъэ-7», запланированной на 2026 год, которая будет искать лунные ресурсы на южном полюсе Луны. Обе миссии заложат основу для строительства Международной лунной исследовательской станции (ILRS) под руководством Китая.

Китай, который недавно отправил на Луну беспилотный зонд в 2020 году, планирует отправить еще один зонд «Чанъэ-6» на обратную сторону Луны в первой половине 2024 года для сбора образцов почвы. Конечная цель — высадить астронавтов на Луну к 2030 году.

Между тем, программа НАСА «Артемида» направлена ​​на то, чтобы вернуть американских астронавтов на поверхность Луны к декабрю 2025 года. Однако НАСА запрещено прямо или косвенно сотрудничать с Китаем в соответствии с законодательством США. В ходе миссии «Артемида-3» в 2025 году два американских астронавта высадятся на южном полюсе Луны, в районе, ранее не исследованном людьми. Пилотируемые миссии Artemis 4 и 5 запланированы на 2027 и 2029 годы соответственно.

Стоит отметить, что по состоянию на сентябрь 29 стран подписали «Соглашения Артемиды» — пакт, сформулированный НАСА и Госдепартаментом США для установления руководящих принципов поведения в космосе и на лунной поверхности. Примечательно, что Китай и Россия не подписали это соглашение. В настоящее время Китай добился участия России и Венесуэлы в своей программе лунной станции.

Подводя итог, можно сказать, что приглашение Китая к международному сотрудничеству в рамках миссии «Чанъэ-8» знаменует собой значительный шаг на пути к его амбициям стать крупной космической державой. Работая вместе с другими странами, миссия стремится создать постоянную среду обитания на южном полюсе Луны, проложив путь к строительству Международной лунной исследовательской станции в 2030-х годах. Хотя сроки Китая совпадают с программой НАСА «Артемида», сотрудничество между двумя космическими агентствами ограничено законодательством США.