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Китай открывает лунную миссию для международного сотрудничества с целью стать крупной космической державой к 2030 году

ByВики Ставропулу

Октябрь 5, 2023
Китай открывает лунную миссию для международного сотрудничества с целью стать крупной космической державой к 2030 году

Китай объявил, что приглашает страны и международные организации принять участие в лунной миссии «Чанъэ-8». Миссия является частью цели Китая по созданию постоянного места обитания на южном полюсе Луны к 2030 году и превращению его в крупную космическую державу. Национальное космическое управление Китая (CNSA) сделало это заявление во время 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку, Азербайджан.

В рамках этого международного сотрудничества Китай и его партнеры получат возможность запускать и эксплуатировать свои космические корабли, осуществлять взаимодействие между космическими кораблями и совместно исследовать поверхность Луны. Международным партнерам также предлагается присоединиться к миссии «Чанъэ-8» и развернуть свои собственные модули после приземления китайского космического корабля.

Заинтересованные стороны должны до 31 декабря подать письмо о намерениях в CNSA. Окончательный отбор предложений будет произведен в сентябре 2024 года. Ожидается, что это сотрудничество заложит основу для строительства Международной лунной исследовательской станции (ILRS) под руководством Пекина в 2030-х годах.

Лунные миссии Китая неуклонно продвигаются вперед. Миссия «Чанъэ-7» запланирована на 2026 год и будет искать лунные ресурсы на южном полюсе Луны. За этим последует миссия «Чанъэ-8». Кроме того, Китай планирует в первой половине 6 года отправить зонд «Чанъэ-2024» на обратную сторону Луны для сбора образцов почвы.

График Китая по созданию аванпоста на Южном полюсе совпадает с программой НАСА «Артемида». НАСА намерено вернуть американских астронавтов на поверхность Луны в декабре 2025 года с помощью миссии «Артемида-3». Программа «Артемида» также включает миссии в 2027 и 2029 годах.

Важно отметить, что законодательством США НАСА запрещено сотрудничать с Китаем. Однако 29 стран, включая Индию, подписали «Соглашения Артемиды» — пакт, направленный на установление норм поведения в космосе и на лунной поверхности. Китай и Россия не подписали это соглашение.

Что касается международного участия в программе китайской лунной станции, то Россия и Венесуэла пока являются единственными подтвержденными партнерами.

Источники: Национальное космическое управление Китая (CNSA).

By Вики Ставропулу

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