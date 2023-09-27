Исследование возможности создания убежища из лавовых трубок на Луне

Китайские исследователи проводят исследования по созданию долговременного убежища на Луне внутри лунных лавовых труб. Эти трубчатые структуры образовались миллиарды лет назад, когда расплавленная порода текла под затвердевшим слоем лавы на поверхности Луны. Некоторые из этих туннелей со временем разрушились, создав доступные точки входа в недра Луны.

Шанхайская академия космических технологий представила на 10-й конференции CSA-IAA по передовым космическим технологиям исследование, в котором описывается потенциал этих лавовых труб в качестве убежища от экстремальных лунных условий. Высокие температуры, радиацию и воздействие микрометеоритов можно смягчить за счет использования защитной среды внутри труб.

Чтобы лучше понять лунные лавовые трубы, китайские исследователи, в том числе Чжан Чунфэн, заместитель главного конструктора китайских космических кораблей серии «Шэньчжоу» и лунных посадочных модулей, провели полевые исследования в лавовых пещерах в Китае. Они обнаружили сходство между земными и лунными лавовыми трубами, разделив их на вертикальные входные трубы и наклонные входные трубы.

В исследовательских целях исследователи определили лунные лавовые трубы в Море Спокойства и Море Плодородия в качестве основных целей. Роботизированная мобильная система будет развернута для навигации по сложной местности, оснащена вспомогательными детекторами для связи и энергетического обеспечения, а также будет проводить научные исследования внешней и входной среды лавовых труб.

Задачи, выполняемые вспомогательными детекторами, включают бионическое ползание на нескольких ногах, подпрыгивание и использование вращающихся детекторов для исследования температуры, радиации, лунной пыли, состава почвы и водяного льда внутри лунной трубы.

Заглядывая в будущее, Чжан предлагает построить долгосрочную подземную исследовательскую базу внутри лунной лавовой трубы для пилотируемых лунных баз. Это будет включать в себя строительство центра поддержки у входа в трубу для обеспечения энергией и связью, благоустройство территории и размещение кабин внутри трубы.

Китайское космическое агентство объявило о планах осуществить пилотируемую посадку на Луну к 2030 году, что ознаменовало начало фазы высадки на Луну в рамках программы.

Источники: [CGTN, Шанхайская академия космических технологий]