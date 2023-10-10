Китай раскрывает амбициозные будущие космические планы, включая миссию по возвращению образцов с Луны

Ли Гопин, главный инженер Китайского национального космического управления (CNSA), поделился подробностями о будущих космических планах Китая на Международном астронавтическом конгрессе. Китайская миссия «Чанъэ-6» запланирована на 2026 год и призвана стать первой миссией по возвращению образцов с обратной стороны Луны. Эту миссию будет поддерживать спутник Queqiao 2, который будет служить ретранслятором данных для лунного корабля. Ожидается, что миссия «Чанъэ-6» вернет два килограмма лунного материала, как и миссия «Чанъэ-5».

Миссия «Чанъэ-7», также запланированная на 2026 год, направится к южному полюсу Луны. Китай получил предложения от восьми стран по международной полезной нагрузке для этой миссии. Миссия «Чанъэ-8», запланированная на 2028 год, будет служить ориентиром для Международной лунной исследовательской станции (ILRS), которую Китай стремится разместить вокруг южного полюса Луны. Миссия «Чанъэ-8» выделила 200 килограммов полезной нагрузки для международных грузов.

В дополнение к этим миссиям Китай инициировал пилотируемую лунную программу с целью высадки астронавтов на Луну к 2030 году. Страна также планирует миссии по возвращению образцов с астероидов (Тяньвэнь-2), миссии по возвращению образцов с Марса (Тяньвэнь-3), и миссия по исследованию планеты Юпитер (Тяньвэнь-4). Гопин подчеркнул, что данные и образцы этих миссий будут переданы мировому научному сообществу в исследовательских целях.

Китай тесно сотрудничает с другими странами, в том числе с Роскосмосом, над созданием ILRS. Страна уже поделилась образцами миссии «Чанъэ-5» с международными партнерами. Целью ILRS является обеспечение долгосрочной стабильной работы полезной нагрузки и космических кораблей как на лунной орбите, так и на лунной поверхности. Китай активно стремится к сотрудничеству с другими космическими агентствами и приветствует их участие на различных уровнях сотрудничества: от предоставления полезной нагрузки и инструментов до анализа данных и образцов.

ILRS — это долгосрочный проект, рассчитанный на период с 2025 по 2040 год, и в настоящее время Китай ведет переговоры с различными странами и международными организациями, чтобы воплотить эту программу в жизнь.

источники:

— Международный астронавтический конгресс в Баку, Азербайджан

– Китайское национальное космическое управление