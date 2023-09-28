Лунные лавовые трубы: потенциальные убежища для будущей колонизации Луны

Пещеры сыграли значительную роль в истории человечества, предоставив убежище и защиту нашим предкам. Точно так же пещеры на Луне могут стать безопасным убежищем для астронавтов во время будущих исследований Луны. Когда мы отправляемся в очередную миссию на Луну, перспектива использования лунных пещер в качестве потенциальных убежищ привлекает всеобщее внимание.

Луна представляет собой уникальные проблемы для астронавтов, включая воздействие космической и солнечной радиации, метеоритов, экстремальных колебаний температуры и ударных выбросов. Чтобы устранить эти опасности, ученые обнаружили на поверхности Луны сотни «световых люков» или обрушившихся потолков лавовых труб с помощью Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Эти трубы потенциально могут быть достаточно просторными, чтобы вместить человеческую деятельность, обеспечивая необходимую защиту с помощью толстого каменного потолка над головой.

Лавовые трубки, также известные как пиродукты, образуются, когда текущая лава на Луне остывает и образует затвердевшую корку на поверхности. Впоследствии лава внутри продолжает течь и в конечном итоге стекает, оставляя после себя пустую камеру. Эти древние и нетронутые лавовые трубы могут послужить отличным местом для будущих лунных баз.

Экстремальные колебания температуры Луны, от палящей жары до леденящего до костей холода, усложняют работу на поверхности и проектирование оборудования. Однако лавовые трубы обеспечивают стабильную температурную среду, которой нет больше нигде на Луне. Кроме того, лунная поверхность подвергается значительно более высокому уровню радиации по сравнению с Землей. Поиск убежища в толстой скале лавовой трубы может обеспечить эффективную защиту от этого смертельного излучения.

Исследовательские группы из разных стран и космических агентств исследовали возможность использования лунных лавовых труб в качестве убежищ. Китайские исследователи из Шанхайской академии космических технологий провели обширные полевые исследования, чтобы понять практичность использования этих лавовых трубок на Луне. Они обнаружили сходство между лунными и земными лавовыми трубами, включая различные типы входов, такие как вертикальные и наклонные.

Наличие наклонных входов значительно облегчает доступ к лавовым трубкам. Роверы потенциально могут въехать в эти входы с минимальной очисткой от мусора. Эта легкость входа и выхода представляет собой благоприятный сценарий для исследования Луны.

Китай уделяет приоритетное внимание исследованию лунных лавовых трубок, расположенных в Море Спокойствия и Море Плодородия, также известных как Море Спокойствия и Море Плодородия соответственно. Они разрабатывают роботизированную систему, оснащенную колесами или ногами, которая сможет адаптироваться к сложной местности и преодолевать препятствия. В состав системы входят вспомогательные аппараты для дополнительной разведки и поддержки, позволяющие изучать лунную пыль, радиацию и наличие водяного льда внутри труб.

Долгосрочная цель Китая — создать подземную исследовательскую базу с экипажем внутри лунной лавовой трубы. Эта база будет включать в себя жилые и исследовательские объекты, а также центр поддержки энергетики и связи, расположенный у входа в трубу. Хотя конкретные подробности недоступны, амбициозная космическая деятельность Китая, очевидная в его успешных миссиях и планах на будущее, указывает на его решимость установить свое присутствие на Луне.

источники:

- Лунный разведывательный орбитальный аппарат (LRO)

– Чжан Чунфэн, Шанхайская академия космических технологий