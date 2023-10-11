Китай планирует расширить космическую станцию ​​Тяньгун в качестве преемника МКС

Китай объявил о планах расширить свою космическую станцию ​​Тяньгун («Небесный дворец») в качестве преемника Международной космической станции (МКС). Во время недавнего Международного астронавтического конгресса Китай объявил, что добавит к «Тяньгуну» три новых модуля, что фактически удвоит его размер. Ожидается, что станция будет находиться в эксплуатации более пятнадцати лет, что продлит срок ее эксплуатации до 2037 года или позже. Модернизированный «Тяньгун» будет весить 180 тонн и иметь экипаж до шести человек, что чуть меньше нынешней вместимости МКС, состоящей из семи человек.

Амбициозные планы Китая по Тяньгуну отражают его цель стать крупной державой в космосе и конкурентом НАСА и другим крупным космическим агентствам. Страна стремится заполнить пустоту, оставленную МКС, и утвердиться в качестве платформы для прибыльных космических исследований. «Тяньгун» уже принял пятнадцать тайконавтов с момента своего эксплуатационного дебюта в конце 2022 года. В прошлом году Китай объявил, что «несколько стран» выразили заинтересованность в отправке своих астронавтов на китайскую станцию.

Помимо «Тяньгуна», Китай также работает над Международной лунной исследовательской станцией (ILRS) в сотрудничестве с российским Роскосмосом. ILRS отражает стремление Китая стать сверхдержавой в космосе. Однако Китай столкнулся с неудачей в своих усилиях по привлечению международных партнеров как для Тяньгун, так и для ILRS, когда Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от участия. ЕКА сослалось на бюджетные и политические причины своего решения.

Агрессивная космическая программа Китая и его стремление стать крупной космической державой побудили некоторых аналитиков описать ситуацию как новую космическую гонку. Китай надеется, что «Тяньгун» и другие будущие миссии сделают его лидером в освоении космоса. Россия также объявила о планах построить собственную станцию-преемницу МКС, что еще больше усилит конкуренцию в области космических исследований и освоения.

источники:

– Международный астронавтический конгресс (IAC 2023) в Баку, Азербайджан.

– Китайская академия космических технологий (CAST).

- Reuters