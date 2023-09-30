Китай планирует миссию «Чанъэ-6» по сбору образцов с темной стороны Луны

Китай продвигается вперед в реализации своей амбициозной программы освоения космоса, и в настоящее время разрабатываются планы миссии «Чанъэ-6». Космический корабль будет состоять из четырех компонентов: орбитального аппарата, спускаемого аппарата, подъемника и возвращаемого модуля. По данным Национального космического управления Китая, проект продвигается по плану.

Чтобы обеспечить связь между зондом «Чанъэ-6» и Землей, в первой половине 2 года на лунную орбиту будет развернут новый спутник-ретранслятор под названием Queqiao 2024. Этот спутник будет играть решающую роль в обеспечении передачи данных с космического корабля.

Основная цель миссии — собрать образцы пыли и горных пород из бассейна Южный полюс-Эйткен, расположенного на темной стороне Луны. Это будет первый раз, когда подобная работа будет проводиться на скрытой стороне Луны.

Примечательным событием является то, что Китай предложил разместить на спускаемом и орбитальном аппарате миссии 10 килограммов иностранного оборудования. Посадочный модуль «Чанъэ-6» будет оснащен научными приборами из Франции, Италии и Европейского космического агентства, а на орбитальном аппарате будет установлена ​​пакистанская полезная нагрузка. Это сотрудничество подчеркивает международное сотрудничество в освоении космоса и общий интерес к исследованиям Луны.

В настоящее время только США, бывший Советский Союз и Китай успешно доставили вещества с Луны обратно на Землю. Однако ни одна из этих стран не получила образцов с темной стороны Луны. Миссия «Чанъэ-6» обещает расширить наше понимание геологического состава и истории Луны.

источники:

– Китайская газета

– Национальное космическое управление Китая